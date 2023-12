“Erkenning van mijn werk”: Johan De Rynck wint eigen expositie

Johan De Rynck uit Poperinge nam afgelopen zomer deel aan de wedstrijd ‘IJzersterk talent’. Johan doet al jaren aan keramiek en diende een van zijn werken in voor deze wedstrijd. Hij kwam als jurywinnaar uit de bus en krijgt tijdens de kerstvakantie een expositie van zijn werken.

Voor Johan De Rynck is keramiek een echte passie. “Ik nam in 2005 mijn eerste lessen keramiek en ben er sindsdien intensief mee bezig”, begint hij te vertellen. “Ik ben elke dag te vinden in mijn atelier in de tuin. Mijn werken draaien rond de vrouwelijke vormen, maar ik probeer deze wat abstracter te maken. Ik zit op de grens tussen abstract en figuratief. Het werk dat ik ingediend heb voor deze wedstrijd, is dan ook echt iets waarbij ik bewust geprobeerd heb om abstracter te werken. Ik moest ook een portfolio maken zodat de jury mijn andere werken en evolutie kon zien.”

Juryprijs

“‘IJzersterk Talent’ is een platform dat creatief en cultureel talent uit de Westhoek probeert te ondersteunen. Afgelopen zomer organiseerden ze een wedstrijd waarbij geïnteresseerden binnen de categorieën beeldende kunst en podiumkunst hun werk konden indienen. Uit de kandidaten koos de jury een winnaar, maar ook het publiek mocht zijn favoriet aanduiden. De jury was alvast enthousiast over mijn werk en koos mij als winnaar. Ik kon helaas niet op de uitreiking zijn, maar eind december volgt er wel nog een vernissage en tentoonstelling met mijn werken. Deze tentoonstelling loopt van dinsdag 26 december tot zondag 7 januari in Galerie Welnis in Oostduinkerke. Voor deze expo mocht ik 45 werken selecteren die opgesteld zullen worden.”

Eigen tentoonstelling

“Deze tentoonstelling is niet mijn eerste. Twee jaar geleden organiseerde ik zelf een tentoonstelling in Poperinge. Ik heb toen mijn werk kunnen tonen aan het publiek, maar ook wat zaken verkocht en zo opnieuw plaatsgemaakt in mijn atelier.”

“Voor deze nieuwe expositie zijn het merendeel van de werken nieuw, het is dus werk van de voorbije twee jaar. Er wordt ook een catalogus gemaakt van alle werken en ze worden opnieuw te koop aangeboden tegen een democratische prijs. Het is voor mij alvast opnieuw een erkenning van mijn werk”, voegt Johan er nog aan toe.