Er hangt kunst onder de koepels van Ring Kortrijk

Tot en met 16 april kan je genieten van kleurrijke kunst in het winkelcentrum Ring Kortrijk. De Branding, Design & Art School Kortrijk en Academie Kortrijk verwerkten de stof van de oude luchtballon van Ring Shopping Center tot unieke kunstwerken.

Nog tot en met 16 april is er hangende kunst te zien in winkelcentrum Ring Kortrijk aan de Ringlaan 34. Dit onder de noemer Art for All, een kunstproject dat de focus legt op het plezier en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Drie verenigingen en/of scholen werden uitgenodigd om van de stof van de oude luchtballon van Ring Shopping Center unieke en duurzame kunstwerken te maken: De Branding, die steun biedt aan mensen met een beperking, Design & Art School Kortrijk en Academie Kortrijk. “Het is leuk dat de leerlingen ook buitenshuis iets kunnen creëren. De stof van een luchtballon is wel een beetje stug, het is niet van het gemakkelijkste om te bewerken. Het was voor hen ook een uitdaging”, zegt docente Ine Vanwalle, van Design & Art School Kortrijk, waar de opleiding zich richt tot jongeren met een uitgesproken belangstelling voor kunst, ontwerp, architectuur en wooncultuur.

Kermis

Ellen, Helena, Maxima, Noona, Alessio en Kerewin van de derde graad Design & Art tekenden present. “Het is leuk en creatief. We zochten iets kleurrijks voor de vormen voor de kledij, een nabootsing van de kermis. Ballonstof is echter niet gemakkelijk om te verven”, vertelt Ellen. “We zijn bezig met vormen en design: het creatieve waar de kleuren moeten passen en samenkomen”, aldus Noona. “Echt grote projecten heb ik nog niet gedaan, ik werk gewoonlijk met kleine maquettes. Maar dit valt erg mee, het is origineel en goed voor de praktijk te leren”, getuigt Alessio. “Het is wel hard werk en alles moet op elkaar afgestemd zijn”, zegt Kerewin. Leuk detail: er is ook een winactie verbonden aan het kunstproject. Er kan namelijk gestemd worden op het leukste kunstwerk dat dan extra in de bloemetjes wordt gezet. Je kan nog stemmen op je favoriete kunstwerk tot en met 25 maart. Het winnend kunstwerk wordt bekend gemaakt op 4 april.