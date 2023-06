Ensor-schilderij in eclairs blijkt schot in de roos: “Supergeslaagd en blij”

Op zaterdag werkten verschillende Vlaamse bakkerijen aan een wel heel bijzondere herwerking van het kunstwerk ‘De Intrige’ van de Oostendse kunstenaar James Ensor. Ze bouwden het werk namelijk na uit eclairs. Voorbijgangers konden de eclairs kopen en de opbrengst ging naar de organisatie KickCancer.

Zaterdag maakten verschillende Vlaamse bakkerijen het kunstwerk ‘De Intrige’ van de Oostendse kunstenaar James Ensor na voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. De bezoekers konden pakketten van 2 eclairs kopen voor 5 euro. De opbrengst ging naar KickCancer, een organisatie die onderzoek naar kanker doet. Axelle Van Tittelboom, werkzaam bij een van de vele bakkerijen die meewerkte aan het project en ook initiatiefneemster, spreekt van een geslaagde editie.

Opbrengst voorlopig onbekend

“In de ochtend maakten we alle eclairs in de juiste kleuren. Oorspronkelijk zouden dat er zo’n 19.000 zijn, maar we gingen uiteindelijk boven de 20.000. Je moet natuurlijk altijd een reserve hebben hé. De eclairs waren te koop voor 5 euro per pakket van 2, maar omdat we zagen dat we echt veel eclairs hadden, hebben we dat aantal opgedreven tot 3 eclairs voor 5 euro. De overschotten konden de dag erna ook gewoon worden weggegeven bij de bakkerijen en patisserieën die meededen. Er is zo weinig mogelijk verloren gegaan, al is het natuurlijk onvermijdelijk dat er eens een plateau op de grond valt.”

Van Tittelboom geeft aan tevreden te zijn met het geleverde resultaat: “We zijn echt blij met de actie. Onze stiel stond opnieuw in de kijker, zeker met de week van de eclair die er bijna aankomt (van 17 tot 25 juni, red.) is dat een goede zet. We zijn ook blij dat de op zich nog onbekende organisatie KickCancer nu – hopelijk – bij het grote publiek bekend zal zijn. Bovendien kwam ook burgemeester De Wever een mooie speech geven, waardoor we nog wat extra media-aandacht genoten.”

Burgemeester Bart De Wever naast Axelle Van Tittelboom. © Naomi Banken

Het exacte bedrag dat de actie opbracht kan Axelle op dit moment nog niet meedelen: “Ik weet het gewoon zelf nog niet. In het begin hielden we wel alles bij, maar het werd dan zo druk dat we dat hebben opgegeven. Er zijn ook nog betalingen via Payconiq en de site die nog niet zijn binnengekomen, dus het zal nog even wachten zijn.”

Volgend jaar zeker niet opnieuw

Op de vraag of ze volgend jaar zich weer achter zo’n groot wil zetten, is de Antwerpse duidelijk. “Volgend jaar doen we het zeker niet opnieuw. Het was ongelofelijk veel werk. Ik sluit niet uit dat we binnen 5 of 10 jaar opnieuw iets organiseren, maar dat zal dan zijn in het teken van een ander kunstwerk of kunstenaar. Je kan niet 2 keer dezelfde formule hergebruiken.” De organisatie mag alleszins terecht tevreden zijn van het resultaat.