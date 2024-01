Ensor inspireert 17 hedendaagse kunstenaars in Oostendse galerie CAPS

In Galerie CAPS op de Oosthelling 8 loopt de groepstentoonstelling Ensor en sortie. Curator en cultuurjournalist Eric Rinckhout toont er, gekaderd binnen het Ensorjaar, werk van zeventien hedendaagse Belgische kunstenaars die de spirit van de meester ademen.

Nick Andrews, Yves Beaumont, Fred Bervoets, Guillaume Bijl, Koen Broucke, Vaast Colson, James Ensor, William Ludwig Lutgens, Werner Mannaers, Nadia Naveau, Guy Slabbinck, Walter Swennen, Luc Tuymans, Carole Vanderlinden, Philippe Vandenberg, Jan Van Imschoot en Peggy Wauters.

“De exposanten die we tonen hebben op de een of andere manier iets gemeen met James Ensor. Het betreft dan niet zo zeer een directe beïnvloeding qua stijl of thematiek maar de geëxposeerde werken zijn Ensoriaans qua sfeer en spirit,” zegt curator en cultuurjournalist Eric Rinckhout. “Nogal wat Belgische kunstenaars zoeken de artistieke vrijheid op: ze zijn tegendraad, individualistisch, eigenzinnig in hun kleurgebruik en materiaalkeuze, ze gaan in tegen tradities en stijlrichtingen. Kortom ze zijn moeilijk, net als Ensor zelf, in een vakje te stoppen. In die optiek zie ik Ensor als een soort stamvader.”

Intrede

Ensor zelf is prominent aanwezig met een van de eerste etsdrukken van: De dood overheerst de zeven hoofdzonden uit de gelijknamige reeks. Blikvangers zijn o.a. de grote eyecatcher in de vitrine van Guy Slabbinck Pro nobilis sum. De titel refereert naar Ensors device toen hij de barontitel kreeg in 1929 en is gebaseerd op een foto van de hoogbejaarde Ensor in 1948. Ook Ronald De Preter inspireerde zich op een topwerk van de meester: De intrede van Christus in Brussel. Zelf zag De Preter het werk ooit nog in KMSKA. Met zijn geactualiseerde La sortie d’Ensor de Belgique schilderde hij de verontwaardiging van zich af toen het werk definitief naar de V.S. verhuisde.

De Oostendse schilder Yves Beaumont vindt, net als Ensor, inspiratie in de zee, strandhoofden en voorbij zeilende wolken. En aangespoelde Koen Broucke, zelf schilder en pianist, laat een geraamte opspringen aan een piano. Een knipoog naar de muzikale aspiraties van Ensor en van Broucke zelf. De kunstexpo loopt t.e.m. 24 februari telkens van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 18 uur.

(ML)