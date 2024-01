Emoties inspireren kunstenaar Willy Baeyens voor nieuwe expo

De nieuwe expo van Willy Baeyens (62) heet ‘60X60’ en verraadt eigenlijk niets over het thema maar verwijst enkel naar het formaat van de werken. Wie de galerie binnenstapt, merkt echter meteen dat het gaat om de emoties die alle portretten uitstralen.

Enkele jaren geleden toonde Willy Baeyens zich al een meester-portretschilder in Left Luggage, zijn beklijvende kunstinstallatie van kinderportretten in oude reiskoffers, gelinkt aan de Jodentransporten naar concentratiekampen tijdens WOII. Ook nu weer spatten de emoties van het canvas. Willy vertelt hoe hij zich laat inspireren door beelden die hem ontroeren. “Soms is dat een intens gevoel dat ik ervaar bij het zien van een foto, van een beeld in een film… Zo’n ‘still’ in een film of documentaire is soms een fractie van een seconde… Die ene seconde is dan de basis voor een portret dat een expressie uitdrukt, waar ik voor mezelf een verhaal aan verbind. Zo koppelde ik bijvoorbeeld mijn eigen fantasie aan een filmpje over een jongetje dat verdronk in zee. Ik schilderde het portret op waterbestendig plaatmateriaal en plaatste het op stangen in het zand waar het bij eb en vloed werd overspoeld. In deze expo zie je ook emoties op gezichten die huiselijk geweld verraden, er is mijn drieluik met een moderne versie van ‘horen, zien en zwijgen’,…”

“Net zoals Caravaggio werk ik ook graag met sterke contrasten. Een portret met veel schakeringen tussen licht en donker schept een bijzondere sfeer, en om die reden gebruik ik ook veel aardetinten en oker. Maar ik laat de interpretatie aan de toeschouwers, want iedereen heeft een ander gevoel bij het bekijken van een schilderij. Het thema van mijn expo is dan wel ‘emoties’, maar er zit ook heel wat variatie in: het gaat soms om hevige gevoelens, van ondraaglijk verdriet tot vertedering of om een aangename gewaarwording.” (MVO)

Galerie/Atelier Willy Baeyens – Westendestraat 5, Koksijde-Bad – zaterdag/zondag 14 – 18 uur of na afspraak – info www.willybaeyens.be – grafico@skynet.be.