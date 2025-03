Emma Mortier pakt uit met expo ‘Just Keep Playing in kapel Rozenkrans

Nog tot en met zondag 9 maart geeft Emma Mortier in haar expo ‘Just Keep Playing’ een inkijk in haar artistieke wereld. ‘Just Keep Playing’ is het titelwerk (2015) dat de kunstenares ziet als de sleutel tot haar kunstpraktijk.

Emma Mortier (32) woont en werkt in Gent, is docente aan Kunstacademie Ter Beuken in Lokeren, maar ze heeft ook een sterke band met Koksijde. “Sinds ik afstudeerde in 2016 ben ik altijd veel bezig geweest met de zee. Mijn laatste jaar reisde ik naar Rio de Janeiro, waar ik gefascineerd werd door de op- en afgaande beweging van het water. Ook in Koksijde observeer ik de voortdurende verandering van het water, beïnvloedt door de getijden, weer en wind, het (zon)licht”, vertelt Emma. “Op deze expo vind je trouwens een van mijn eerste reisschetsen, een zeezichtaquarel in Koksijde. In mijn schetsen uit de beginperiode primeren kleur en vorm, en ik zag ze als de grondstoffen die ik dan in mijn atelier verwerkte als collagemateriaal. Door een aantal schetsen samen te brengen, creëerde ik dan een nieuwe landschappelijke compositie. Reizen verruimt je blik en schept een nieuwe input: je ziet andere materialen, zoals plastic, gekleurde tape, mica…”

Verzamelaar

“Ik ben van nature ook een verzamelaar, onder meer van knipsels. Zo legde ik een soort winkeltje aan voor mezelf, waar ik dan dingen uithaal die ik verwerk in mijn werk. Mica zorgt bijvoorbeeld voor contrasten in mijn olieverfschilderijen. Je ziet wat er onder het mica ligt, maar je kunt er ook op schilderen. Dat laat dan verfsporen na die de contouren markeren en de tekening wordt onderbroken”, zegt Emma.

‘Just Keep Playing’ is een recent werk, ontstaan uit de contouren van een pijnlijke zomer. ‘Gewoon blijven spelen’ werd de stimulans om in beweging te blijven. Ik maak ook geen onderscheid tussen figuratief of abstract werk. Voor mij is alles hetzelfde, ook in mijn hoofd: ik gebruik materialen als verf en mica op dezelfde manier. Ik laat me inspireren door wat ik vind, want het zijn net de mogelijkheden van elk materiaal die me stimuleren.”

De expo vind je in kapel Rozenkrans, Albert I-laan 54A in Oostduinkerke van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. (MVO)