Elke Andreas Boon toont eigenzinnig oeuvre in Kapel Rozenkrans in Oostduinkerke

In Kapel Rozenkrans in Oostduinkerke komt het veelzijdige talent van kunstenaar Elke Andreas Boon in een unieke setting perfect tot uiting. Rode draad in deze expo en in zowat het hele oeuvre is dat de kunstenaar de confrontatie aangaat met actuele thema’s.

De Gentse Elke Andreas Boon is zowel beeldend kunstenaar, fotograaf als muzikant. Boons eigenzinnige visie op leven en kunst weerspiegelt zich in een zoektocht en het blootleggen van persoonlijke en individualistische gevoeligheden, waarbij menselijke gevoelens zoals verlangen, kwetsbaarheid, pijn en humor zich vermengen.

Krachtige, onmiddellijke actualiteit

Boon weet deze te verheffen tot een esthetische bewustwording die een gevoel van vluchtige schoonheid oproept. Typerend is de fundamentele dubbelheid die het kwetsbare én het rebelse van de kunstenaar toont.

Philippe Van Cauteren, directeur S.M.A.K. Gent: “Elke Andreas heeft in een periode van vijfentwintig jaar een persoonlijk en eigenzinnig oeuvre weten te ontwikkelen met een krachtige, onmiddellijke actualiteit. Het werk van Boon bevraagt zonder omwegen thema’s die universeel zijn. Vragen naar gender, identiteit, eenzaamheid, religie en de eventuele vervlechting van dit alles liggen op de werktafel.”

Compromisloze stijl

Kunsthistoricus Femke Vandenbossche licht toe: “In I am the dragon merk je dat het oeuvre niet is gebonden aan één medium en volledig verweven is met de kunstenaar. Privaat en openbaar kent geen opdeling, beeldend, performance en muzikaal oeuvre zijn één parcours, één geheel. De vragen die Boon stelt zijn brutaal en soms ongemakkelijk. De compromisloze stijl schuwt scherpe, surrealistisch humoristische kritiek niet.”

“Als ik in één woord zou moeten zeggen waarover de tentoonstelling gaat dan zou ik het woord liefde kiezen”, vervolgt Femke. “Want Elke Andreas ziet onze planeet heel erg graag, maar is ook bezorgd. Die bezorgdheid uit zich in zowel het beeldende werk als in de muziek. Hierbij stilstaan in een kerk bij de systemen en de rollen waarin gefunctioneerd wordt, is eigenlijk wat deze tentoonstelling wil doen.”

Veerkracht

“We weten allemaal wel dat het leven niet altijd mooi is. We kennen allemaal pijn en we moeten op een bepaald moment allemaal onze wonden likken of zoals in het prachtige werk Paper & tape potten proberen te lijmen. Maar soms is gebroken ook gebroken en blijven daarvan sporen achter waarmee op de een of andere manier iets nieuws gecreëerd wordt. We hebben allemaal draken onder ons bed. En zijn het draken of hopelijk misschien een feniks?”

“Die veerkracht, de kracht om te creëren, dat is wat heelt. En dat is wat deze prachtige kunst wil aantonen. Dan komt de draak thuis in hopelijk een warm, veilig nest. Ik denk dat het dat is wat deze allerprachtigste draak ons wil laten zien en vooral laten voelen”, besluit Femke Vandenbossche.