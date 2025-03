ELDERS Collectief presenteert solo-expositie van Lennart Lahuis in Broeltoren Noord

Verspreid over de drie verdiepingen van Broeltoren Noord kan je de expositie ‘UNEARTHING (Crumbled, Lit and Overflown)’ van de Nederlandse kunstenaar Lennart Lahuis bezichtigen. De tentoonstelling wordt verrijkt door een samenwerking met Kortrijkse woordkunstenares Loeke Vanhoutteghem, die een gedicht schreef voor de installatie boven.

In de noordelijke Broeltoren toont Lennart Lahuis nieuwe en herwerkte installaties die inspelen op de unieke context van het iconische gebouw. “Per verdieping combineert hij natuurlijke processen – erosie, verbranden en verdampen – met zijn werk. Een confrontatie met de wisselvalligheid van de natuur”, legt Joachim Coucke uit.

Bij de ingang ontvangen bezoekers een rubberen stempel op hun arm die ze gedurende hun bezoek kunnen dragen. “Het werk Deeply Held Beliefs laat een subtiele indruk achter op de huid in de vorm van teksten en tekeningen, waardoor de ervaring van de tentoonstelling een fysieke en tijdelijke herinnering wordt.”

Drie verdiepingen, drie natuurlijke processen

In de benedenruimte bevindt zich de installatie Murmur. Deze installatie bestaat uit overblijfselen van grote kleiplaten die oorspronkelijk bedrukt waren met een wetenschappelijk artikel over het erosieproces van een landrug die ooit het Verenigd Koninkrijk verbond met het Europese continent. “Water lieten de tekst en tekeningen langzaam vervagen en de gebroken kleifragmenten bevatten enkel nog korte, poëtische teksten over landschap, tijd en erosie.”

Op de eerste verdieping liggen verspreid over de ruimte de assen van verbrande afbeeldingen die de kunstenaar maakte van een 1 mei-bijeenkomst in Brussel. “In deze gefragmenteerde beelden zijn nog net enkele boodschappen te herkennen. Net zoals in de kleitabletten brengt Lahuis ook in deze installatie politieke actuele thema’s in verband met de instabiliteit, onvoorspelbaarheid en vluchtigheid van natuurlijke processen en de elementen.”

Op de bovenste verdieping heeft Lahuis keramische tegels opgesteld, gespiegeld aan de circulaire houten balken van de dakstructuur. In deze installatie worden de teksten gevormd uit letters in water. Deze vloeibare teksten zijn geschreven door Loeke Vanhoutteghem, lid van het stadsdichterscollectief De Letterzetter.