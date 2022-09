Egemse graffitikunstenares Djoels maakt opnieuw impressionante graffitimuur: “Knipoog naar geschiedenis van het bedrijf”

De Egemse graffitikunstenares Djoels heeft opnieuw van zich laten horen. Dit keer met een werk van maar liefst 40 meter lang op een muur van het Pittemse betonbedrijf Van Hessche. “Mijn grootste werk ooit.”

Twee weken heeft ze erover gedaan om de oppervlakte van 234 vierkante meter te bespuiten, maar eind vorige week was het impressionante werk klaar. Het resultaat mag gezien worden. “Ik ben zelf ook heel erg tevreden over hoe het uitgedraaid is”, zegt Djoels. “Dankzij de mensen van het bedrijf heb ik er immers ook mijn hart en ziel kunnen insteken.”

Activiteiten

Het ontwerp kwam tot stand na enkele vergaderingen met het familiebedrijf. “Die vergaderingen werden bijgewoond door vier generaties van de familie. Enkelen van hen kenden me al van mijn karakterkoppen, wat ook terugkomt in het werk. Het was echter vooral zaak om een ontwerp te maken dat iedereen van de familie aansprak. De jonge generatie is immers vertrouwd met graffiti, terwijl het voor de ouderen vaak nog gelinkt wordt aan vandalisme.”

Uiteindelijk werd er een ontwerp gevonden waar iedereen achterstond. Dat ontwerp is enerzijds gelinkt aan de activiteiten van het bedrijf – dat betonnen roosters maakt voor vee – en is ook een knipoog naar de geschiedenis van het bedrijf. “Zo verwijst de vlassprietje in de mond van de boer een verwijzing naar het prille begin van het bedrijf, dat startte als vlasbedrijf. Verder zien we de boer mijmeren en liefdevol naar zijn vee kijken.”

Het werk is te bewonderen langs de Galgenveldstraat in het industrieterrein Tielt-Noord.