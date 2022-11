Egemse graffiti-artieste Djoels maakt kunstwerk in bedrijf Deforce Medical in Ardooie

De graffiti-werken van onze Pittemse Krak Djoels duiken meer en meer op in de regio. De dertigjarige graffiti-artieste gaf onlangs kleur aan een muur in het bedrijf Deforce Medical in Ardooie, een firma die medisch materiaal produceert. Het thema dat ze meekreeg van het bedrijf was ‘zuurstof’, voor de rest kreeg ze een volledige carte blanche.

“Het bedrijf probeert zelf hun steentje bij te dragen aan een beter milieu en daardoor werd gekozen voor het thema. Toen ik aan de slag ging met het ontwerp wist ik al meteen dat ik niet met de logische blauwe tinten gelinkt aan zuurstof wilde werken. De muur staat tussen twee oranje pilaren en met die herfstkleuren begon ik te werken, vandaar de bruine tinten”, vertelt Djoels.

Het werk bestaat uit een wereldbol met daarrond een cirkel en rond het meisje hangt eveneens een cirkel. “De twee cirkels zijn eigenlijk zuurstofbellen. Het oranje van de pilaren komt terug in de rondvliegende vlindertjes”, zegt de kunstenares.

De Egemse kunstenares werkt het liefst met een carte blanche. “Mijn overtuiging is less is more. Hoe meer verschillende elementen in een werk, hoe moeilijker het is om iets af te werken. Het bedrijf gaf me nu gewoon één thema mee en daarmee ging ik aan de slag. Het moment dat ik begon met die muur had de firma niets van voorkennis over mijn ontwerp en dat is wel spannend”, vertelt Djoels.

Op de opendeurdag werkte Djoels de laatste details af van het kunstwerk. “Ik vond het leuk omdat er veel volgers vanop mijn sociale media ook eens langskwamen om mij bezig te zien. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en dat was wel mooi meegenomen.

Het muurkunstwerk van Djoels valt te bezichtigen tijdens de openingsuren van Deforce Medical in de Nijverheidsstraat 1 in Ardooie. Als je meer wilt zien van haar werk of zelf geïnteresseerd bent om jouw meer kleur te geven kan je terecht op de instagrampagina www.instagram.com/djoels_graffiti_paint of de website www.djoelsink.com. (LVC)