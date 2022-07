Eerste solotentoonstelling van Martina Denijs: “Boordevol creatieve ideeën”

Tot en met zondag 24 juli stelt Martina Denijs haar werken tentoon in kunstgalerie Huis De Leeuw in Machelen (Zulte). In haar eerste solotentoonstelling ‘Circle of Life’ toont de 68-jarige kunstenares vooral keramiekwerken waarin vrouwen centraal staan maar ook houtskool- en andere tekeningen. “Ik zit nog vol creatieve ideeën voor volgende projecten.”

“Ik ben altijd een creatieve ziel geweest”, start Martina haar verhaal. “Mijn moeder had een naaimachine en ik was nog maar nauwelijks zeven jaar toen ik zelf al lapjes stof aan elkaar stikte. Ik heb mijn moeder altijd zien naaien, ben in haar voetsporen getreden en heb een opleiding modeontwerpen gevolgd. Ik heb voor verschillende naaisters gewerkt. De bekendste was ongetwijfeld Moniek Gheysens die ik bijstond in het ontwerpen van haute-couturekledij. Dat zie je eigenlijk ook in mijn beelden.”

Martina maakte de kleren voor haar kindjes altijd zelf. “Ik doe dat nu nog altijd voor mezelf en de kleinkinderen. Mijn naaikamer en atelier zijn mijn twee heiligdommen… Op mijn 45ste ben ik beginnen te boetseren in het vrijetijdsatelier Sueva in Zwevegem. Later volgde ik beeldhouwen en grafiek aan de toenmalige stedelijke academie voor beeldende vorming in Harelbeke, die nu Academie Harelbeke Anders (AHA) heet. Ook tekenen en zeefdruk zijn mij niet vreemd. Ik heb eigenlijk mijn hele leven geleerd en zit nog boordevol creatieve ideeën voor volgende projecten.”

Circle of Life

“Ik heb al aan heel wat groepsexposities deelgenomen, maar dit is mijn eerste solotentoonstelling. In Circle of Life toon ik niet alleen keramiekwerken maar ook houtskool- en andere tekeningen. Mijn man maakte nieuwe sokkels. We hebben drie keer over en weer moeten rijden om alles ter plaatse te krijgen. Niettemin hebben we voor voldoende ruimte gezorgd zodat de werken optimaal tot hun recht komen.”

“De vrouw staat centraal in al mijn ontwerpen. Mijn sculpturen onthullen een diepgaande symbolische en metaforische reflectie over het bestaan door middel van vormen die rijk zijn aan bezieling en elegantie. De menselijke figuur staat symbool voor diepgaande reflectie van het leven op de kosmos en de voortdurende transformatie hiervan. De figuren verbeelden de volledige mensheid die door de schepper in de kosmos zijn geprojecteerd. Het zijn dansende figuren als droombloemen, op een serene kinderlijke wijze, op zoek naar kennis.”