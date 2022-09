Eerste plaats op International Brugge Tattoo Convention voor artiest van Roeselaarse tattooshop

Afgelopen weekend gingen de beste tattoo artiesten van over de hele wereld de strijd aan met elkaar tijdens de International Brugge Tattoo Convention. Dmitry Khmarsky, een Oekraïense artiest van Inksane Roeselare mocht zich in het BMCC (Bruges Meeting & Convention Centre) kronen tot ‘The Best Of Sunday’.

Het was de eerste keer dat de tattoo-beurs doorging en er stond veel op het programma. Autoshows, motorshows en spectaculaire modeshow.

Op zaterdag en zondag waren er telkens twee wedstrijden. De eer voor de grote prijs op zondag ging naar Dmitry Khmarsky, die regelmatig de inkt komt zetten bij Inksane in Roeselare. Zijn stijl beschrijven ze bij de tattooshop als surrealistisch en schilderachtig.