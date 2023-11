Eerste ‘Gluren bij Kunstburen’ in Ruiselede is een succes: “Er komt een tweede editie”

Lisa-Marie Billiet richtte de afgelopen maanden een gloednieuwe vereniging op in Ruiselede: Art Blanche. Met dit nobel initiatief wil de kunstenares collega-creatievelingen een podium bieden. Haar debuutinitiatief ‘Gluren bij Kunstburen’ werd meteen een succes.

Hoewel de weergoden niet echt gunstig gezind waren, lokte de tweedaagse manifestatie van 28 en 29 oktober heel wat bezoekers. Er komt vrijwel zeker een volgende editie. Via heel wat logistieke steun van de gemeente konden de kunstminnaars een mooi uitgestippelde route van zowat 15 kilometer volgen om zo in elf ateliers de creaties van vijftien artiesten te bewonderen.

Lisa-Marie’s passie focust op schilderkunst en werk met acrylverf. Zij stond aan de wieg van de kunstkring en de kunsthappening. Ze ontfermt zich over alle facetten: de promo, de ledenwerving, de planning, de uitwerking… Net voor het middaguur van dag twee maakte ze een eerste balans op.

Permanent bezoekers

“Het eerder tegenvallend weer in acht genomen, kan ik niet anders dan positief terugblikken. Hier in ons groepsatelier met zes kunstenaars in Het Portaal ontvingen we gisteren ruim 70 bezoekers en zelfs deze voormiddag was er permanent bezoek. Doorgaans is de zondagnamiddag de beste periode voor bezoek, zeker bij de exposanten verspreid over de gemeente, in hun eigen atelier of woning.”

“En heel wat mensen kwamen hier met het formulier waaruit bleek dat ze al een tiental locaties bezocht hadden. Voor een eerste editie ben ik heel tevreden met de opkomst en de appreciatie van de bezoekers. We hebben maximaal ingezet op de promotie via flyers, Facebook, de website van de gemeente en heel wat invitaties op naam via de sociale media.”

Ruimere bezoekuren?

“Voor heel wat mensen was het niet haalbaar alles in een dag te bezoeken. Volgende keer moeten we misschien de bezoekuren verruimen of het aanbod wat verkleinen. Dit biedt stof tot nadenken”, aldus de organisator die positief afsluit. “Dankzij de 15 artiesten, de locaties en de creaties zelf was er een echt imposant aanbod vol variatie.”

Nog op het programma van Art Blanche: Montmartre en een zomerexpo volgend jaar. (RV)