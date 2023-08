Eerst kunst- en handmademarkt op Sint-Antoniusplein in Oostende

Op zaterdag 26 augustus vindt op de Vuurtorenwijk in Oostende een eerste kunst- en handmademarkt plaats. “We willen lokale makers, kunstenaars en creatievelingen een forum geven.

“Veel mensen zijn thuis creatief bezig met kunst, haken of juwelen ontwerpen. Anderen maken macramé, keramiek, schilderen of maken kunst. Er is niet altijd een gelegenheid om dat te tonen en daarom organiseren we deze Curieusmarkt. Ze komt tot stand met steun van de stad via de Wijkprikkels. We willen hiermee ook de buurt dichter bij kunst brengen en aantonen dat creativiteit soms vlak achter de hoek aanwezig is”, zegt Peter Desnerck van Curieus vzw. Kunst en handmade staat centraal op de markt die op het Sint-Antoniusplein (aan de kerk) op de Vuurtorenwijk. Er zijn een 40-tal standhouders en kunstenaars, waarvan 22 uit Oostende zelf.

Enthousiaste standhouders

De standhouders beamen dat er nood is aan een plaats om te tonen. Carine Berton : “Ik haak al 30 jaar en wil hier mijn werk tonen en verkopen. Ik demonstreer ook mijn hobby.” Véronique Coquel : “Ik heb altijd geschilderd maar sinds een aantal jaar specialiseer ik me in gravures op glas en kaders. Deze markt is een mooi toonmoment.” Marijke Goderis : “Ik maak verzorgingsproducten op basis van zeewier en natuurlijke producten in bar-vorm onder de noemer O’seap.” Ook Guy Bezdechi en Luc Bal van uitgeverij Belgian Comics zijn present : “Hier tonen we onze Baltic-reeks en zal Guy ook ter plaatse tekenen. Deze markt komt voor ons op een ideaal moment om onze strips in de kijker te zetten.”

Uitbreiden

“Als deze markt een succes is, overwegen we om dit ook op andere wijk te organiseren”, zegt Peter Desnerck.

De Kunst- en handmademarkt van Curieus vindt plaats op zaterdag 26 augustus van 10 tot 17 uur op het Sint-Antoniusplein. De toegang is gratis.