Eerbetoon aan overleden kunstenaar Brichard op Schone Schaapjes in Staden

Bij de start van familiebeurs Schone Schaapjes brachten collega-kunstenaars, vrienden en familie een eerbetoon aan de in februari overleden Stadense kunstenaar Richard ‘Brichard’ Boel. Richard was samen met zijn echtgenote Kathy Vandamme jarenlang de drijvende kracht achter het kunstenaarsdorp op Schone Schaapjes.

Brichard overleed op 18 februari aan de gevolgen van een slepende ziekte. Gedurende zes jaar zette hij samen met zijn echtgenote en kunstenares Kathy Vandamme mee het ‘flower power’ kunstenaarsdorp op poten tijdens Schone Schaapjes.

Oud-collega’s uit het kunstenaarsdorp, familie en vrienden verzamelden zaterdag bij de start van Schone Schaapjes aan de vroegere ingang van het kunstenaarsdorp. Op die plaats prijkt voortaan ook een gedicht op staal van schilder en poëet Brichard als een blijvend eerbetoon.

Eerbetoon

“Richard schonk het werk ooit aan vakantiehoeve Open Huis, de organisatoren van Schone Schaapjes.”, legt Richards weduwe Kathy Vandamme uit. “Koen en Alexia van Open Huis wilden het werk een ereplaats geven op hun domein als aandenken aan Brichard en aan de kunstenaars uit de vaste kern van het dorp die er ondertussen ook al niet meer zijn.”

“We hebben in en aan het kunstenaarsdorp indertijd veel geploeterd, gewerkt, maar ook veel gelachen. We hebben het kunstenaarsdorp gedurende 6 jaar georganiseerd. Al gauw was er een vaste kern kunstenaars die er naar uitkeek om elk jaar terug te komen.”

“Nadat er in oktober 2014 kanker werd vastgesteld bij Richard volgden een aantal operaties waarbij hij bijna het leven liet en zelfs een tijdje in coma lag. Door de gezondheidsperikelen van Richard konden we de organisatie van het kunstenaarsdorp nadien niet langer op ons nemen”.

Na een toespraak van weduwe Kathy legde iedereen in flower powerstijl een bloem neer aan het kunstwerk dat ter ere van Brichard in Open Huis opgericht werd.

(BCH/foto JCR)