Een weekend lang gluren bij kunstenaars

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober komen de kunstliefhebbers in onze regio twee dagen lang aan hun trekken, met de kunsttoer ‘Gluren bij Kunstenaars’. We zochten Nele Samyn uit Koolskamp op. Ze zit mee in de organisatie, maar is tevens een van de deelnemers aan het tweedaags initiatief.

Tijdens het kunstweekend zet Nele Samyn haar eigen deuren open in de Ardooisestraat, waar ze Clay Obscuur opende. Werken met klei is haar passie, maar daarnaast houdt ze zich ook bezig met lettersierkunst en het organiseren van workshops. Ze organiseert Gluren bij Kunstenaars samen met Carlos Laethem, fotograaf en oud-Koolskampnaar, en Nelly Defour, de echtgenote van kunstenaar Marc Vanhecke.

Groepstentoonstelling

Met papier en potlood tekent Clodine Lagaeysse zowel stillevens als groepen. Ze is een ervaren kunstenares die een opleiding kreeg in de academie van Brugge. Samen met zowat een dozijn andere kunstenaars is ze te zien in de groepstentoonstelling van Kontrast in de oude gemeenteschool aan de Lichterveldsestraat te Koolskamp. Geert Devriese is een ander gedreven lid van Kontrast. Je vindt er tekeningen en schilderwerken in verschillende stijlen.

Graffiti

Ter gelegenheid van de kunstroute stelt streetartkunstenares Jonk. werk tentoon op een uitzonderlijke locatie. In een eigen atelier kan ze dat nu eenmaal niet, want de straat is haar gelegenheidsatelier. Het werk van Jonk. zal te bezichtigen zijn in het voormalige warenhuis aan de hoek van de Prinsendreef en de Motestraat. “Op 2 april openden we er, met de goedkeuring van de eigenaar, al eens de deuren. Maar op vraag doen we dit nog eens opnieuw tijdens het weekend van 14 en 15 oktober. Daarna wordt het pand gesloopt. Voor de gelegenheid wordt het een expo met graffiti, schilderijen, tekeningen en andere kunstvormen die twee dagen lang gratis te bewonderen zijn.” Je kunt er binnen wandelen tussen 10 en 19 uur. Naast werk van de Ardooise zullen nog enkele collega’s hun medewerking verlenen.

Bij Clay Obscuur zijn er dit weekend nog enkele gastkunstenaars te bewonderen, zoals Claudine Verkindere, die schildert en werkt met houtskool, Hubert Devoldere met enkele sculpuren, en Marijke De Jaghere.

Koerstrofeeën

Tasschenaar Gino Declerck uit Ardooie is een oude bekende in de kunstwereld. Hij doet al 28 jaar aan airbrushing, waarmee hij met kundige precisie bekende koppen op verschillende ondergronden kan toveren. Zijn werk zal te zien zijn in ’t Ombre te Pittem.

Ook in Pittem, maar dan in de Muizelaarstraat, zal Koolskampnaar Marc Vanhecke zijn metaalsculpturen tentoon stellen. Marc is ontwerper van diverse bekende koerstrofeeën. De E3, Koolskamp Koers, de veldrit te Ardooie en straks nog het Belgisch Kampioenschap cyclocross en Nokere Koers…. Ze vinden allemaal de weg naar Marc, die echter nog veel meer noten op zijn kunstzinnige zang heeft. (JM)