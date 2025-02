Een vat vol durf en creativiteit: Lendeleedse filiaal van kunstacademie Art’Iz scoort bijzonder goed

Het Lendeleedse filiaal van kunstacademie Art’Iz uit Izegem doet het bijzonder goed. “Van al onze filialen in de regio Izegem heeft Art’Iz Lendelede het grootste aantal leerlingen en in dat succes van het filiaal hebben onder andere leerkrachten Filip Debosschere en Karel Boucherie een groot aandeel”, zegt directeur Wim Belaen.

Art’Iz kende een gestage groei sinds de naamsverandering. “We hebben verschillende vestigingen in zes gemeenten in de regio Izegem”, aldus Wim Belaen. “Alleen in de hoofdzetel in Izegem kunnen leerlingen er naast de disciplines woord en muziek ook terecht voor beeldende kunst. In alle andere filialen zijn er enkel lessen woord en muziek. Art’Iz heeft in het huidig schooljaar 2.551 leerlingen, 208 daarvan volgen de opleidingen in Art’Iz Lendelede (DOC) en Sente (vrije basisschool).”

Het succes van de afdeling is volgens de directeur in de eerste plaats te danken aan de stuwende leerkrachten Filip Debosschere (ook filiaalverantwoordelijke) en Karel Boucherie. “Maar dat succes is ook te danken de goede contacten met basisschool De Talententuin, met Prizma Middenschool, met het gemeentebestuur en met de ambtenaren. In de cultuur- en vrijetijdsdienst is er weinig ‘blabla’ maar wel veel ‘boemboem’. Een woord is een woord, afspraken zijn afspraken. Wij zijn open en eerlijk naar het bestuur toe en dat appreciëren ze. We werken als academie ook zoveel mogelijk samen met andere organisaties in de gemeente, zoals de Baekelandt-wandeling. Art’Iz is in de regio goed gekend en heeft ook een goede reputatie. Ook in Lendelede staat de academie voor een kwalitatief cultureel aanbod waar iedereen zijn plaats kan hebben!”

Accommodatie

Filip Debosschere is filiaalverantwoordelijke, Wim Dierick van de cultuurdienst is coördinator tussen Art’Iz en de gemeente. Filip geeft ook nog het ‘vak’ ‘theatermaker’. “Een vak dat gegroeid is uit de vroegere toneelklas”, zegt Filip. “We hebben hier in het DOC trouwens een vrij goede accommodatie voor alle disciplines, zonder dat daar al gigantische investeringen tegenover stonden. Als we verbeteringen willen, dan staat het gemeentebestuur daar voor open.”

Karel Boucherie geeft in de afdeling Lendelede les ‘muziekatelier’. “Vroeger was dat het vak notenleer, dat trouwens ook sterk geëvolueerd is in vergelijking met vroeger.”

Muziek of woord?

Of er nu meer interesse is voor woord of voor muziek is volgens Filip en Karel moeilijk te zeggen. “Muziek telt nog altijd wel meer leerlingen dan woord. In Lendelede is er ook wel heel wat interesse voor woord. De succesvolle toneelverenigingen Kohané, KWB en Studio Kohané (jeugdtoneel) zitten daar wel voor iets tussen. En theaterbezoeken maken trouwens deel uit van de opleiding woord en muziek.”

Art’Iz heeft niet alleen een goede band met de scholen en toneelverenigingen, maar ook met de harmonie. “Nieuwe en toekomstige spelende leden van de harmonie leerden of leren vaak een instrument bespelen in de academie. Maar je zou kunnen zeggen dat een opleiding in Art’Iz ervoor zorgt dat je voor een publiek durft aanspreken, dat je jouw eigen smaak durft uitspreken, dat je durft creatief zijn. Art’Iz zorgt er ook voor dat jongeren later sterker in hun schoenen staan en helpt soms mee bepalen wat ze later willen doen!”

Art Trip

Donderdag 6 februari organiseerde Art’Iz Lendelede ‘Art Trip’. “Een tweejaarlijkse activiteit”, zeggen Filip en Karel. “Om 18 uur kwamen de leerlingen naar de academieklassen in het DOC. In elke klas zorgden de leerlingen voor actie: theater en percussie, piano, een mini-workshop met kinderen en hun ouders, een quiz met woord en saxofoon, een mini-theaterwandeling tussen de rekken van de bib… Daarna trok iedereen onder begeleiding van de koninklijke harmonie Kunst en Eendracht naar Den Tap, waar nog enkele korte theaterstukjes werden opgevoerd. Dezelfde avond werden de laureaten van het voorbije schooljaar gehuldigd. Dat zijn Laura Declercq (woord, Lendelede), Louise Moortgat (woord, Lendelede), Lieze Vancoillie (muziek, Lendelede) en Annaëlle Waelkens (woord, Lendelede). Niet alleen de leerlingen en hun familie mochten Art Trip bijwonen, iedereen was welkom. Den Tap was ook volzet.”