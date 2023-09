Een succesvolle vernissage voor Monica Villaroel Celsi

Monica Villarroel Celsi bracht met ‘Heen & Terug’ een verrassende solo tentoonstelling in de Gotische zaal in het stadhuis. Tussen de schilderijen door vertelt ze haar levensverhaal aan de hand van foto’s, documenten en souvenirs.

De levensreis van Monica begon in Chili en bracht haar tot nu toe op zeven verschillende plekken in de wereld. Met haar expositie ‘Heen & Terug’ beleeft ze deze reis opnieuw. “Tussen mijn schilderijen plaatste ik boxen met verhalen over mijn jeugd tot nu, van Londen en Madrid tot Salamanca”, vertelt kunstenares Monica. Ze woont en werkt intussen al tien jaar in Kortrijk en maakt deel uit van het Magnolia Collectief. “Ik ben zó tevreden over vanavond. Het is overweldigend om te zien hoeveel mensen zijn gekomen, ook vrienden van Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge die ik al jaren niet meer heb gezien. Zelfs mijn mama kwam helemaal vanuit Chili. Daarbovenop verkocht ik ook al verschillende schilderijen.”