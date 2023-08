Edgard organiseert kunstproject ‘Poppen’

De Moense kunstenaar Edgard Antoin heeft iets met poppen. Zoveel zelfs dat hij een pak jonge kunstenaars kon warm maken om deel te nemen aan zijn project Poppen.

Edgard Antoin (69) is al nagenoeg zijn hele leven met kunst bezig. Hij woont in Den Voerman aan Moen-Heestert Statie waar hij af en toe een tentoonstelling organiseert. Gelijktijdig met het kunstproject in Sint-Denijs zet hij nu een project op stapel waar jonge kunstenaars aan deelnemen. “Met ons project Poppen willen we vooral jonge kunstenaars een kans bieden hun werk te tonen aan het publiek.”

Het thema Poppen kwam er ook niet toevallig. “Vele jaren terug had Philippe Bouttens van een pop een kunstwerk gemaakt. Dit werk heeft mij altijd gefascineerd. Ik ben ook verbonden aan de academie in Menen waar het thema voor het eindwerk ook poppen was. Ver diende ik dus niet te zoeken naar een thema”, vertelt Edgard.

De Klijte

Ondertussen kreeg hij al de medewerking van kunstenaars van de Kortrijkse Academie en van deze in Waregem. Zelfs enkele mensen van Beelderij Tordaele doen mee. In totaal kon Edgard 32 kunstenaars samenbrengen. Wie de tentoonstelling wil bezoeken, trekt best wel wandelschoenen aan. “We hebben er ook een soort van kunstroute van gemaakt. We starten aan In Den Voerman en trekken zo een stukje door het prachtige natuurgebied met de Oude Spoorwegbedding richting het cohousingproject De Klijte over een weide naar de grote stal. Ik had al jaren die stal eens willen gebruiken en ben blij dat het nu gelukt is.” Dat men start aan In Den Voerman heeft zijn reden. “Vooreerst hebben we hier parkeergelegenheid wat we op De Klijte niet hebben. We willen daar overigens ook de rust niet verstoren. Anderzijds kan men hier iets nuttigen en zo onze vzw steunen.”

Barbie

Volgens Edgard Antoin mogen we ons aan een grote variëteit aan kunstwerken verwachten. “Als het uitgangspunt maar poppen is. Zo weet ik dat Pedro Piet een installatie heeft gemaakt met barbiepoppen, maar er is ook plaats voor de reus van Moen, Valere de veldwachter. Ook dit is een kunstwerk. En ook Koen van Mechelen is een beetje aanwezig, want er loopt een kip op het terrein.”, lacht Edgard Antoin.

De tentoonstelling kan elke vrijdag, zaterdag en zondag in de periode tussen 18 augustus en 24 september bezocht worden. Dit telkens van 10 tot 17 uur. Start aan vzw In Den Voerman, Keiberg 1 in Moen. (GV)