Eddy en Rolanda stellen reisfoto’s tentoon

Vanaf 8 december kan je bij Studio Kristalfoto terecht voor een interactieve tentoonstelling over een bijzonder reisverhaal van Eddy Persyn en Rolanda Zutterman. In mei trok het koppel vijf weken lang met een mobilhome door Wales en Schotland. “Ik combineerde mijn passie met mijn beroep”, vertelt fotograaf Eddy.

We treffen Eddy in zijn fotostudio in de Bloemendalestraat. Die wordt voor de gelegenheid helemaal omgebouwd tot exporuimte met aangepast licht. “Alleen zo komen de foto’s goed uit. Je kan een prachtig beeld helemaal om zeep helpen door het verkeerd te belichten”, steekt Eddy van wal. Met zijn gespecialiseerde printer en dankzij het werk van een bevriende collega kon hij enkele van zijn mooiste foto’s perfect afwerken. “Met de juiste afwerking kan je een foto nog mooier maken. De beelden weerspiegelen verhalen, ze verdienen dan ook een mooie omlijsting.”

Al 55 jaar is hij bezig met fotografie. Hij was zeven toen zijn vader hem zijn eerste toestel gaf. “Dat was zijn afdankertje, maar ik kreeg jaarlijks een vast aantal rolletjes. Ik kon 96 foto’s per jaar maken, dus elke foto moest goed zijn. Elke keer leerde ik uit mijn fouten, zo word je snel beter.”

Dik vijf jaar geleden kocht Eddy samen met zijn vrouw Rolanda een mobilhome en trekken ze er jaarlijks een twee keer op uit. Zo bezocht het koppel al 18 landen.

open blik

In mei zetten ze koers naar Wales en Schotland. 36 nachten en 4.900 kilometer later reden ze terug de oprit op. “We doen dat op een heel specifieke manier. Door veel te lezen en met een open blik te reizen, komen we in contact met lokale mensen. We hebben er al goede kennissen aan overgehouden. We hechten veel belang aan cultuur, want het heden is niks zonder het verleden. In die cultuur snuisteren, met mensen praten en dingen bezoeken, dat doen we heel erg graag”, besluit Persyn. (AVH)

De tentoonstelling is van dinsdag tot en met vrijdag te bezoeken tussen 15 en 18 uur tot eind december, of op afspraak.