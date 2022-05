Echtgenoot verrast Marleen Truye die lijdt aan MS met tentoonstelling in Oedelem

Met een smoesje werd Marleen Truye door echtgenoot Eric Vandamme meegelokt naar ’t Schepenhuys in Oedelem. Voor haar 70ste verjaardag had Eric 70 kunstwerken van de door MS getroffen Marleen in de tentoonstellingszaal van ’t Schepenhuys opgehangen. “Wij hebben te weinig muren om alles te exposeren en we besloten de mooiste werken op te hangen.”

Het werd dan ook een grote verrassing voor Marleen, die daar door haar kinderen en kleinkinderen verrast werd en al haar kunstwerken mooi tentoongesteld zag. “Marleen is al sinds haar jeugd bezig met kunst: tekenen, schilderen, wenskaarten maken, schilderen op zijde, noem maar op”, aldus Eric Vandamme, die met zijn vrouw in de Meiboomstraat woont.

“De laatste jaren legde Marleen zich meer toe op tekenen en schilderen en in het tekenatelier van het dienstenlokaal Mirte leerde ze veel technieken bij. Ondertussen heeft ze een hele verzameling werken. Wij hebben te weinig muren om alles te exposeren en we besloten de mooiste werken op te hangen. Dit was voor Marleen een droom die tot nu toe nog niet kon vervuld worden.

Speciale verjaardag

Op 14 mei werd ze zeventig en omdat het een speciale verjaardag was, vatte ik het plan op om haar droom waar te maken en een tentoonstelling te organiseren waarbij haar diverse werken worden getoond aan een breed publiek”, legt Eric Vandamme uit.

Marleen Truye was meer dan aangenaam verrast, toen ze de tentoonstellingsruimte zag. “Dat hebben jullie allemaal heel goed voor mij kunnen wegsteken”, lachte de jarige.

(RB)

De tentoonstelling loopt nog tot 23 mei telkens van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.