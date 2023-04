Early Bird tickets voor Kunstenfestival Watou 2023 vanaf 1 mei te koop

De ticketverkoop voor Watou 2023 start op maandag 1 mei om 12 uur. Het kunstenfestival pakt dit jaar uit met een vroegboekactie. Tickets kunnen tot 30 juni aangekocht worden aan 18 euro.

Het dorp Watou in Poperinge wordt van 1 juli tot en met 3 september opnieuw ondergedompeld in poëzie en beeldende kunst. Stad Poperinge, inspirator Koen Vanmechelen en de curatoren van het Kunstenfestival Watou – Edith Doove en Michaël Vandebril gaven Watou 2023 de slagzin /kom.po’zi.ci.o/. Dertig kunstenaars en twintig dichters componeren nieuw werk ter plaatse. Het kunstenfestival pakt dit jaar ook uit met enkele nieuwe locaties, een podcast met ambassadeur van het Huis van de Dichter Jelle Van Riet en een poëzefietsroute met oorlogsgedichten.

Early Birds

Wie deze zomer het Kunstenfestival Watou wil bezoeken, kan vanaf maandag 1 mei om 12 uur tickets kopen. Bezoekers kopen een ticket via de website. Ook de betaling kan digitaal. Op de dag van het bezoek kan men zich met het digitale ticket aanmelden bij een van de twee onthaalpunten van het kunstenfestival om toegang te krijgen tot alle locaties. De onthaalpunten zijn de dienst Toerisme in Poperinge (Grote Markt 1) en het festivalhuis in Watou (Watouplein 12).

In mei en juni kost een ticket 18 euro. Bovendien maken deze ‘early birds’ kans op een St.-Bernardus belevingspakket ter waarde van 40 euro. Wie een logiesarrangement boekt, ontvangt een welkomstpakket ter waarde van 80 euro. Jongeren tot 25 jaar betalen 7 euro, mensen met een beperking 15 euro en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Het ticket is meerdere dagen geldig. Het kunstenfestival is ook in groep te bezoeken met gids. Meer info over groepsbezoeken of de verschillende tarieven vind je op de website.