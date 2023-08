DURF2030 brengt medewerkers WAAK in contact met kunst

Maatwerkbedrijf WAAK werkt samen met platform DURF2030 en kunstenares An Verstraete rond het artistieke project ‘Holly wordt CEO’. Daarmee brengt WAAK medewerkers in contact met kunst en laat hen erover nadenken en in gesprek gaan.

DURF2030 is een Kortrijks platform dat onderzoekt hoe kunst en creativiteit impact kunnen hebben op maatschappelijke uitdagingen. Recent lanceerde het platform ‘DURF WERKT’, een traject waarin werd nagedacht over de toekomst van werk. Daarvan is dit project een eerste uitkomst. Op zoek naar (lokale) partners om mee samen te werken, viel hun oog al snel op maatwerkbedrijf WAAK.

Met ruim 2.100 medewerkers is WAAK één van de grootste bedrijven in West-Vlaanderen. De combinatie van kunst en maatwerkbedrijven lijkt op het eerste zicht niet evident, maar WAAK was niet aan zijn proefstuk toe. Zo werkte het maatwerkbedrijf uit Kuurne in het verleden al samen met dichteres en Letterzetter Astrid Haerens tijdens het Memento Festival in Kortrijk en zette het mee zijn schouders onder het WO I-herdenkingsproject “Coming World Remember Me” waarvoor 200.000 unieke kleien beeldjes gemaakt.

Over kunst in gesprek gaan

Voor het DURF WERKT-project gaat WAAK in zee met kunstenares An Verstraete die twee weken lang postvat in de refter van WAAK. “Tijdens de pauzes experimenteer ik er met mijn eigen werk in de hoop de verbeelding van passanten te prikkelen. Ik bied hen bovendien ook de mogelijkheid om over kunst in gesprek te gaan. Ik wil mensen laten nadenken over schoonheid. Ik dring mijn werk niet aan hen op. De medewerkers van WAAK komen naar mij en vertellen wat ze erin zien en of ze het mooi vinden of niet”, aldus An Verstraete.

‘Holly’s Region’ is de naam van An Verstraetes beeldende wereld. De kunstenares maakt kleine tableaus met scènes die grenzen aan de wereld van het theater en een sterk vertellende kracht hebben. Holly is het alter ego van de artieste en vormt de mediator tussen haar werk en het publiek. Net dat sociale aspect spreekt WAAK aan. “Bij An haar kunstwerken wordt, net zoals in sommige toneelstukken, het publiek betrokken in het verhaal. De artiest wil het publiek niet per se een boodschap meegeven. De betekenis van het werk komt tot stand doordat het publiek en de artiest met elkaar in gesprek treden. Op die manier komen mensen, die zelden of nooit de kans krijgen om kunst te ervaren, er toch mee in contact. Dat vormt de grote meerwaarde van het project”, aldus Nicolas Galle, HR Projectleider in WAAK.

Verschillende werelden samenbrengen

“Net zoals initiatiefnemer DURF2030 brengt WAAK als maatwerkbedrijf verschillende werelden samen die veraf van elkaar staan. We zijn ontzettend trots dat we ook de artistieke wereld in ons bedrijf kunnen binnenbrengen. Als je ziet hoe onze maatwerkers erop reageren, dan weet je dat het project nu al zeer geslaagd is”, aldus Tim Vannieuwenhuyse, Algemeen Directeur van WAAK.

An Verstraete bouwt nog twee weken verder aan het verhaal van Holly en doet de medewerkers van WAAK geboeid uitkijken naar het verdere verloop van het project.