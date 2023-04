Duitse kunstenares laat zich inspireren door Muze’um L: “Aangetrokken door licht van oculus”

Marina Jacob is een Duitse kunstenares, geboeid door licht en glas, die zich liet inspireren door de opvallende oculus in de patio van Muze’um L op de Zilverberg. Te zien elke zondag tot 4 juni.

Marina Jacob heeft haar thuisbasis in het Duitse Frankfurt am Main waar ze beeldhouwt en tekent op groot formaat. Haar werken houden het midden tussen een kunstwerk en een performance, en gaan vaak de dialoog aan met de omgeving of de tentoonstellingsruimte zelf.

Muze’um L op de Zilverberg is als gebouw al een kunstwerk op zich. In de patio is door de architect in de muur een opening voorzien die op het middaguur het zonlicht doorlaat en voor een apart lichteffect zorgt. Dit architectonisch kenmerk was haar eerste inspiratie voor Anilighters, de tentoonstelling die loopt tot juni.

Haar inspiratie haalt ze uit twee ogenschijnlijk ongerelateerde motieven, licht en de moeilijke relatie van de mens met andere soorten. “Ik stelde mij enorme onbekende dieren voor die aangetrokken worden door het licht van oculus. Ze raken in de ban van het gebouw en veranderen door de lichtinval voortdurend van aard en vorm. Ik gebruik elementen van de tekenkunst in mijn sculpturen en vice versa. De beelden zijn meteen protagonisten van mijn tekeningen, maar anderzijds gebruik ik materialen voor mijn tekeningen zoals gesmolten en gezaagde stukken metaal, was en glas.”

Etnische ambachten

“Het experimenteren met het recyclen van plastic is al even cruciaal in mijn werk. Ik doe onderzoek naar etnische ambachten zoals de oude Vlaamse kantklostraditie, maar toon meteen ook ongemakkelijke vormen en wezens die als het ware geplaagd worden door de lichtvervuiling. De titel Anilighters weerspiegelt meteen het belangrijkste creatieve principe van deze expositie namelijk de polyfonie en dat vraagt meteen om een interdisciplinaire aanpak zoals muzikale optredens tijdens de vernissages.”

Lichteffect

Anilighters loopt nog tot en met 4 juni en is gratis te bezoeken op zondagen van 14 tot 17 uur. Er is steeds iemand aanwezig die een woordje uitleg kan geven over de kunstwerken en over het concept van Muze’um L. Er is ook een outdoor site met permanent werk die bezocht kan worden elke dag tussen 11 en 17 uur en er is de bekende lichtstreep die te zien is op de middag. Het exacte tijdstip waarop dit lichteffect te zien is, staat te lezen op de website van het museum. (Bart Crabbe)

Info: www.muzeuml.be.