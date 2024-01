Duikersbeeld Spoor in vijver De Stationsput

Sinds kort kan je aan de kleine vijver in Landschapspark De Stationsput opnieuw een duikersbeeld spotten, gemaakt door oud-Ichtegemnaar Marina Roggeman. Zo’n dertig jaar geleden begon ze samen met haar man Bart Missiaen potten te draaien. Werken met klei werd een passie en een cursus keramiek was het logische gevolg. Beweging, in welke vorm ook, is heel belangrijk in haar werk. Zo maakte ze een beeldje van een duiker voor het allereerste Spoor Kunstfestival in 2022. De gemeente heeft het beeldje, dat ‘winterhard’ is, aangekocht en het is nu te bewonderen op zijn originele locatie aan de kleine vijver in Landschapspark De Stationsput. (ED/foto Coghe)