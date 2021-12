Drijfhout uit de Leie krijgt tweede leven in kunstwerkjes van Els Desmet uit Harelbeke

Els Desmet uit Harelbeke heeft naast haar vele andere hobby’s een bijzondere hobby: drijfhout uit de Leie opvissen en een herbestemming geven in kleine tafereeltjes.

“Ik ben graag creatief bezig”, zegt Els. Els Desmet (55) genoot een opleiding moderne in Spes Nostra Kuurne en textieltekenen in PTI Kortrijk. Zij was beroepshalve 33 jaar textielontwerpster. “Ik heb dat altijd met veel overgave gedaan”, zegt Els. Vandaar haar hobby’s als handwerk, borduren en diorama’s. “Dat zijn miniatuurlandschappen of kleine tafereeltjes. Bij mij zijn die 7 bij 8 centimeter. Dat is minutieus werk en je mag ervan uitgaan dat dit niet op een dag gebeurt (lacht). Ik maak ook poppenhuisjes op schaal 1/12.” Sinds enkele jaren woont Els met haar man Jos aan de Molenkant in Harelbeke op luttele meters van de Leie. “Het is een mooie en rustige omgeving en ik ga er graag wandelen met de hond.” Een van de wandelingen was de aanleiding voor haar nieuwe hobby. “Af en toe staat het water hier aan de trappen aan de boorden erg hoog bij grote aanhoudende regenval. Ik ontdekte toen drijfhout dat aangespeld was: mooi van vorm en structuur en een beetje verweerd. Dat zette me aan het denken om er iets creatiefs mee te doen.” En zo gebeurde.

Waarheidsgetrouw

Els maakte aanvankelijk kleine stukjes met kerstversiering en kerstkribbetjes met als onderdeel een stuk drijfhout. “Niet op zijn Amerikaans met kribben in karton en glitter zoals in de jaren 30, het is waarheidsgetrouw en op schaal met miniatuurlampjes en versiering.” Els dacht verder en schakelde over op het maken van dorpstafereeltjes en straatjes. “Op Pinterest zie je veel mooie voorbeelden. Ik inspireerde mij daarop maar het mocht zeker geen kopie worden. Ik wilde mijn eigen ding doen met mijn eigen creativiteit. De huisjes aan een kade ontstonden uit mijn verbeelding: authentiek en natuurgetrouw, zelfs de was hangt aan een lijn te drogen. Onder meer de daken en het kadeladdertje zijn gemaakt met drijfhout. Het was wel even zoeken om de juiste schikking te vinden. Met de kerstsfeer in aantocht staan er ook versierde kerstbomen bij.” Een tentoonstelling in het verschiet? “Misschien ooit wel, er is belangstelling genoeg.” (PVH)