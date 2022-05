Dries organiseert vernissage met kunstwerken die hij maakte met zijn nicht met een beperking in Tielt

Komende zondag 15 mei wordt in De Traagheid in Tielt een wel heel bijzondere vernissage georganiseerd. Dries De Meutter (18) uit het Oost-Vlaamse Oosterzele stelt er kunstwerken voor die hij samen met zijn nicht Linde (19), die een fysieke en mentale beperking heeft, maakte. Hij zal er de werken ook verkopen en met de opbrengst daarvan wil Dries zijn nicht een onvergetelijke dag bezorgen.

Voor zijn eindwerk als laatstejaarsstudent aan de kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent kreeg Dries de opdracht om iets te doen rond het thema beperking. “Aanvankelijk moesten we tien beelden zoeken die iets met beperking te maken hadden. Een van die beelden was een tekening die Linde gemaakt heeft. Ik gaf haar daarbij slechts drie kleuren. De jury was erg positief over dat beeld, waardoor ik besloot om ook voor de rest van mijn eindwerk met haar te maken”, vertelt hij. “Het was een gewaagde zet, maar het heeft goed uitgepakt.”

In blokken werken

Eenvoudig was dat echter niet. “Linde heeft een meervoudige beperking, waardoor ze zowel fysiek, als mentaal achter loopt. Ze spreekt ook moeilijk, waardoor converseren ook niet altijd evident was. Ook merkte ik vrij snel dat ze slechts in blokken van twee uur kon werken. Nadien verslapte haar aandacht telkens.”

Als ze een streep zette op het canvas, voelde ze zich een echte kunstenares

Toch verliep de samenwerking uiteindelijk vlot. “Het was vooral mooi om te zien hoe ze zich kon uitleven op het canvas. Ze werd soms zo blij van één streep op het canvas te zetten. Dan voelde ze zich een echte kunstenares. Het was dan ook een unieke ervaring om zoiets met haar te doen. Door die kunstwerken zie je namelijk haar kijk op het leven. Ze heeft het soms moeilijk om de chaos te vatten, dus haar werken geven vooral de rust weer.” De samenwerking schepte ook een band tussen de twee. “Vroeger had ik niet zo’n band met haar, maar sinds we telkens op zondag kunst maken, zijn we wel naar elkaar toegegroeid. Ik ben nu haar toffe neef geworden”, lacht Dries.

Kies wat je geeft

Hij wil dan ook maar wat graag iets terug doen voor haar. “Ik hoop de tien werken die we samen gemaakt hebben te kunnen verkopen. Niet per se om het werk zelf, maar vooral om het verhaal dat achter de werken zit”, zegt Dries. “De mensen kunnen zelf kiezen wat ze er voor willen geven. Met de opbrengst zou ik Linde graag een onvergetelijke dag bezorgen en een herinnering voor het leven geven.” De vernissage gaat door op zondag 15 mei vanaf 16 uur in De Traagheid. (TM)