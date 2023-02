Dries (32) stelt drie exclusieve werken tentoon in pop-up babywinkel in Kortrijk: “Opbrengst gaat naar babyartikelen voor mensen die het minder goed hebben”

Nog tot en met eind februari stelt Dries Depoortere drie exclusieve werken tentoon in de nieuwe pop-up babywinkel Daikys aan de Sionstraat 8, in Kortrijk. De werken zijn te koop. “Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor babyartikelen voor mensen die het minder goed hebben”, zegt zaakvoerster Ellen De Neef.

Elien houdt van duurzaamheid en van kunst en koos ervoor een deel van de pop-up ruimte aan te bieden aan jonge kunstenaars. “Zo kunnen we de jonge kunstenaars een extra kans en ruimte bieden om hun werk te tonen. Via dit concept kunnen we meer aandacht en ondersteuning bieden aan alleenstaande ouders, kansarme gezinnen en kinderen in armoede om hen een duwtje in de rug te geven. Deze kunst is namelijk te koop. De winst, na het deel van de kunstenaar, schenk ik aan die doelgroepen.”

De kunstenaar is Heulenaar Dries Depoortere (32). Hij genoot een opleiding KSO aan de Kunstacademie Brugge. Na zijn studies kon hij meteen aan het werk als grafisch ontwerper/fotograaf. In maart 2019 zette hij de stap om zich volledig toe te wijden aan zijn kunstenaarschap: als kunstschilder, tekenaar en grafisch ontwerper. Dries maakte drie exclusieve kunstwerken onder de noemer ‘De Denkers’, gemaakt met oude kranten van De Standaard. “Een heel speciaal procédé: ik begon met een tekening en vulde die op met natgemaakt en opgerold krantenpapier, om een gezicht te modelleren. Ik hield rekening met de plaatsen met donkere tinten in de druk om iets te benadrukken zoals de teksten. De plaatsen met lichtere kleuren gebruikte ik om iets op te lichten, zachter te maken of temperen”, vertelt hij. “De teksten komen op de wangen, de lichtere kleuren rond de oogleden.” Opmerkelijk detail: de personages hebben geen ogen. “Doelbewust: ze kijken niet, ze denken in uiterste concentratie.”

De pop-up Daikys is dagelijks open van 10 tot 19.30 uur met uitzondering van de sluitingsdag op zondag.