Drie kunstenaars slaan handen in elkaar voor expo: “Mijn creativiteit komt in golven en niet te forceren”

Onder de naam ‘Art Show’ organiseren keramiste Anneke Boute, fotograaf Dirk Meuleman en kunstenaar Erik Hebberecht van 11 tot 27 augustus een expo in Hof van Rijhove in Gent. “Het plezier dat ik ervaar bij het maken van mijn werken wil ik overbrengen naar de toeschouwers, in de hoop hen op die manier vrolijk te maken”, zegt Erik Hebberecht.

Het werk van Erik Hebberecht wordt getypeerd door een voorliefde voor het spelen met kleuren, lijnen en vlakken. “Ik breng zowel de skylines van Gent, geometrische werken, polyester beelden als kunst waarmee ik flarden van het verleden laat herleven in het heden”, aldus Erik, die de smaak van de kunst al op jonge leeftijd te pakken kreeg. “Bandwerk is niet aan mij besteed. Mijn creativiteit komt in golven en kan ik niet forceren”, klinkt het.

Diepere dimensie

In de zwart-witfotografie van Dirk Meuleman staan dan weer landschappen, objecten en de mens centraal. “Ik hou ervan om met mijn camera de realiteit te vatten en er een diepere dimensie aan te geven”, klinkt het. “Op die manier gaan mijn zwart-witbeelden een eigen leven leiden en creëer ik een hechte band tussen mijn begeestering en de realiteit. Het resultaat is een intieme liefdesverhouding tussen mens, natuur, gebouwen en ik als fotograaf.”

Eerste expo

Voor keramiste Anneke Boute is het de eerste keer dat ze met haar werk naar buiten komt. Ze leerde verschillende technieken om met klei te werken en heeft het opbouwen met rollen, kleiplaten en boetseren en het afwerken met kleislibs en glazuur helemaal onder de knie. “De voorbije tien jaar volgde ik diverse cursussen. Zo leerde ik onder meer potten draaien bij Rudie Delanghe in Frankrijk. Het boeiende aan keramiek is dat je nooit het einde van je kunnen ziet en steeds kan blijven evolueren”, klinkt het. (MW)

Art Show vindt van 11 tot 27 augustus plaats in Hof van Rijhove in de Onderstraat 20-22 in Gent. De kunstexpo is te bezoeken op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag, telkens van 11 tot 18 uur.