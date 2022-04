Drie familieleden stellen tentoon: “Kunst zit in ons DNA”

De zussen Marleen en Tania Deryckere en Marleens dochter Annelies Top stellen tot en met 30 juni hun kunstwerken tentoon in Dienstencentrum De Parette van Zorgbedrijf Harelbeke. Zij tonen beeldhouwwerk, schilderijen en keramiek.

De drie dames genieten een opleiding aan AHA, de Academie Harelbeke Anders.

Marleen Deryckere volgt er, net als haar dochter Annelies, schilderkunst. Eerder al was Marleen bezig met papier-maché.

“Ik schilder nu al geruime tijd. Ik vertrek vanuit foto’s en collages die voor mij een betekenis hebben. Alles komt uit mijn eigen verbeelding. Ik heb altijd al een grote fantasie gehad. Ik laat de toeschouwers de vrijheid om het werk op hun manier te interpreteren”, vertelt Marleen (55). Haar werken zijn zacht van kleur, met een mooi coloriet. “Soms zijn ze ook fel van kleur, hoor, en kunnen ze rebels zijn. Maar zie er gerusr je eigen verbeelding in.”

Leren van anderen

Dochter Annelies (31) ziet haar schilderijen als grote werken.

Mijn leraar zegt wel eens dat ik moet kunnen stoppen

“Ik leerde de voorbije jaren veel in de academie. Werken in groepsverband stimuleert me, je kan veel leren van anderen. Ook de leraar stimuleert me. Het is niet slecht dat hij het soms ‘moeilijk’ maakt om het beste in ons naar boven te halen. Ik steek veel emotie, expressie en moeite in mijn werken. Driedimensionaal denken is niet zo gemakkelijk. Een deel van het proces is soms veel voorstudies maken – tot hét er is”, aldus Annelies, die altijd al kunst in het algemeen volgde. “Kunst zit in het DNA van de familie Deryckere (lacht).”

Zoeken naar meer

Tania Deryckere (51) houdt het bij keramiek en beeldhouwen.

“Ik hou ook van tekenen en schilderen. Ik zit in mijn vijfde jaar en doe dat heel graag. Het blijft me fascineren. Ik werkte al aan archeologische opdrachten: bijvoorbeeld een archeologische vondst namaken. Nu is het eigen werk. Ik ben in mijn werk voorzichtiger dan Marleen, die zeer spontaan is in haar werk, en Annelies, die beredeneerd voorzichtig is. Het blijft voor mij na al die jaren zoeken naar méér. Ik ben zeer creatief en ontdek overal onderwerpen, en werk soms met levende modellen in mijn eigen atelier thuis”, vertelt Tania. “Mijn academieleraar zegt me wel eens dat ik moet kunnen stoppen: ik wil het werk waaraan ik bezig ben altijd nog verder uitwerken en ‘verbeteren’. Hij heeft me leren inzien dat iets op een bepaald moment mooi kan zijn en dat het dan helemaal geen ‘verbetering’ meer hoeft.”

Tania gaat volgend jaar naar het zesde jaar.

“Ik kijk er nu al naar uit. Wel een beetje jammer dat beeldhouwen een beetje duur uitvalt; denk maar aan een oven alleen al, en materiaal. Maar het zal wel mijn hobby blijven (lacht).”