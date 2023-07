Drie expo’s tijdens de zomer in Middelkerke

In het rijke zomeraanbod van Middelkerke valt de aandacht voor kunst op. Zowel de retrospectieve van William Sweetlove in de kerk van Leffinge, de ‘Architectural Works’ van Nick Ervinck in de K.E.R.K. in Sint-Pieters-Kapelle en de groepstentoonstelling ‘La Isla Bonita’ in de beschermde kustvilla Les Zéphyrs in Westende zijn een bezoekje waard. Ze zijn makkelijk met de fiets te bereiken en gratis te bezoeken.

‘La Isla Bonita’ – Villa Les Zéphyrs, Westende

Deze groepstentoonstelling toont het perfecte paradijs uit het liedje van Madonna, maar deze schijnwereld blijkt een heel andere ondertoon te hebben. Curator Pieter Jan Valgaeren selecteerde jong en opkomend talent: Daan Gielis, Karl Phillips, Jorden Boulet, Lisse Declercq, Thomas Willemen, Jeroen Maes, Isabelle Reynders en Luis Lazaro Matos.

De Villa Les Zéphyrs, gebouwd in 1922, loont op zich al de moeite door de glas-in-loodramen, de badkamer met het verzonken terrazzobad en faiencebekleding, de kelderkeuken en de art-nouveau aankleding van de eetkamer en het fumoir van de hand van Henry Van de Velde.

‘La Isla Bonita’ is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173 in Westende en loopt van 13 mei tot 5 november. Tijdens de schoolvakanties is er elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur een gids aanwezig om gratis tekst en uitleg te geven. Op andere momenten kunnen gidsbeurten (kostprijs 80 euro) gevraagd worden via cultuur@middelkerke.be. Groepen op afspraak.

Retrospectieve William Sweetlove, kerk Leffinge

Niet alleen de opvallende locatie, maar ook het oeuvre en de uitstraling van de artiest maakt deze tentoonstelling imposant. William Sweetloves bekendste werken zijn kleurrijke en reusachtige dierensculpturen. In zijn eerste retrospectieve ontdek je ook verdiepende assemblages en fotomontages en een aantal unieke privéstukken.

‘No plastic in heaven’ is gratis toegankelijk in de kerk van Leffinge. Elke dag open van 11 tot 17 uur. Maandagen gesloten. De tentoonstelling loopt nog tot 3 september. Gidsen op aanvraag: Wie dat wil kan ook een persoonlijke rondleiding aanvragen (voor groepen van maximaal 25 personen). Kostprijs: 80 euro.

In dialoog met kunst van Sweetlove: Ga met kunstkenner André Baert in gesprek en krijg deskundige uitleg over de betekenis van Sweetloves kunst. Als het even mee zit maak je kennis met de kunstenaar zelf. Op maandag 10 juli om 11 uur en maandag 14 augustus om 11 uur. Kostprijs: 5 euro (inclusief drankje). Tickets via tickets.middelkerke.be of tel. 059 31 95 53.

‘Architectural Works’ – Nick Ervinck

In de kerk van Sint-Pieters-Kapelle brengt Nick Ervinck een aantal van zijn eerste werken samen, waarbij de focus vooral lag op de schoonheid en mogelijkheden binnen architectuur. Ook binnen zijn passie voor architectuur toont Nick Ervinck hoe graag hij de relatie tussen de virtuele en fysieke werkelijkheid exploreert.

Gratis bezoek K.E.R.K. – Sint-Pieters-Kapelle. Elke dag open van 11 tot 17 uur. Maandagen gesloten. De tentoonstelling loopt nog tot 31 augustus.

In dialoog met Nick Ervinck: Op 15 juli kun je deelnemen aan een rondleiding in K.E.R.K. en staat de kunstenaar je zelf te woord. Reserveren kan via tickets.middelkerke.be aan 5 euro per persoon.

