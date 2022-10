Door Ensor ontworpen balletkostuums dingen mee naar Erfgoed Challenge 2022

Zes door James Ensor ontworpen en beschilderde kostuums uit zijn balletstuk ‘La Gamme D’Amour’ (1911) dingen via publieksprijs mee voor de Erfgoed Challenge 2022.

De balletkostuums van James Ensor uit zijn ballet ‘La Gamme d’Amour’ zijn genomineerd voor de Erfgoed Challenge 2022 die alle Belgen wil verbinden rond hun erfgoed en deze kunstschatten omringen met de allerbeste zorgen. Tien jaar lang selecteert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) samen met het publiek een erfgoedschat die hoogdringend hulp behoeft. Naast Ensors balletkostuums zijn in deze editie ook nog een schilderij, preekstoel, habijtpoppen, een O.-L.-V.-beeld en de gipsen voor een monument uit andere Belgische provincies geselecteerd.

Mysterieuze vlekken

James Ensor ontwierp niet alleen deze kostuums voor zijn ballet ‘La Gamme d’Amour’ maar componeerde ook de muziek, schreef het scenario en ontwierp de decors. Het ballet verbeeldt het liefdesverhaal tussen: Miamia, dochter van de uitbaters van een speelgoedwinkel, en Fifrelin. Het stuk was in 1911 klaar en werd twee jaar later voor het eerst opgevoerd in Oostende. Zes kostuumstukken uit katoen en beschilderd met waterverf worden nu in Mu.ZEE bewaard: 2 jurken, 1 blouse met korte mouwen, 1 blouse met lange mouwen, 1 rok en 1 broek. Veel van die kostuums zijn vandaag in een zwakke conditie en veilig opgeborgen in het museumdepot omwille van enkele mysterieuze vlekken die een grote impact hebben op de langdurige bewaring ervan.

Stemmen

Het publiek kan via www.erfgoedchallenge.be nog tot en met 27 november stemmen op één van de 6 kunstwerken. De erfgoedschat met het meeste stemmen geniet van een korting van 5.000 euro op de behandeling van het verkozen kunstwerk. De uiteindelijke hoofdwinnaar wordt aangeduid door een commissie van bekende landgenoten die zich o.a. zal baseren op het succes van de publieksstemming en het bovenlokaal belang van de verschillende erfgoedstukken. De hoofdwinnaar wordt een jaar lang door het KIK ondersteund in communicatie en fondsenwerving. Gewonnen of niet, alle zes genomineerde erfgoedschatten voor de Erfgoed Challenge Patrimoine kunnen vanaf 2023 gratis gebruik maken van een online crowdfundingsplatform van het KIK.