Dominiek Vanhoolandt stelt tentoon in Koetsiershuis Deerlijk: “Inspiratie uit het negatieve”

Komend weekend, 18 tot 20 februari, stelt Dominiek Vanhoolandt zijn abstracte werken tentoon in het Koetsiershuis in de Hoogstraat, de locatie van de vroegere wereldwinkel. “Kunst verenigt en verbindt mensen en dit wil ik met mijn initiatief bewerkstelligen. Naast mijn eigen werken is er ook keramiek van Katelyn Beyls en lettering art van Sofie Degezelle.”

Dominiek (41) is een late roeping in de kunst. “Ik was vele jaren in Waregem actief bij het organiseren van evenementen; onder meer in de expohallen. Ik ben iemand die steeds op zoek gaat naar iets nieuws en belandde zo bij de kunst. De speciale tak van het abstracte integreerde mij en zo’n drie jaar geleden maakte ik mijn eerste werk.”

“Het is steeds crescendo gegaan en mijn werken vonden de weg naar huiskamers en burelen. Mensen verbinden door het kunstige. Ik ben steeds op zoek naar iets bijzonders in een abstracte vormgeving.”

In afzondering

Iets op doek zetten gebeurt in zijn atelier thuis in de Koekoekstraat. “Daar wil ik voor het creëren in afzondering werken. De potten verf zijn acrylverven van Bosspaints. Deze vind ik subliem en kleurvast. Ik gebruik geen borstels, maar allerhande voorwerpen zoals een roerstok, een lepel, een vork, recupmateriaal… Ik haal mijn inspiratie uit het negatieve dat ik rondom mij en in mijn leven meemaakte. Met mijn tentoonstelling wil ik met mijn werken naar buiten komen.”

“Ik nam reeds een paar keer deel aan kleine initiatieven en aan de tentoonstellingen van de Deerlijkse kunstenaars.” Dominiek is niet verlegen om met iets speciaals uit te pakken. Begin 2018 maakte hij in Italië een afspraak met Chris Bangle, een Amerikaan die in Italië woont en ontwerper is van het kunstige in de lijnen van BMW, Rolls Royce en Mini.

“Daar heb ik sinds vele jaren een passie voor. Chris Bangle is de auto- en designwereld meer dan gekend en tekende ook de lijnen in mijn eigen BMW Z4. De Z-reeks is tijdloos. Precies dit trok en trekt er mij in aan. Qua lijnen en details weet ik alles, maar het technische aspect is niet mijn sterkste.”

Uitnodiging

De zoektocht naar Bangle gebeurde via het internet. “Ik belandde bij een Hongaarse fotograaf die veel voor Bangle werkt. Door die man herhaaldelijk te mailen en te telefoneren bracht hij mij via mail in contact met Bangle. Er gingen mails heen en terug en ik stelde, via zijn secretariaat voor, om mijn fotoboek met de post op te sturen en te laten ondertekenen. Dat vond men in Italië niet goed en daarna kwam de uitnodiging om naar zijn woonplaats te gaan. Het werd een belevenis om nooit te vergeten.”

“Ik liet Hannes D’Heedene, een Deerlijkse chocolatier met een bijzondere handigheid, een geschenk samenstellen. Ook hij heeft een passie en hij zet met deze creatie onze gemeente Deerlijk bij een toppersoon op de kaart.” De kunst van Dominiek is speciaal. Niet iedereen smaakt zijn creaties, sommigen des te meer. “Ik ben op zoek en dit zal zo blijven. De grootte van mijn werken, de materialen en technieken evolueren.”

“Ook de symboliek. Het is geen kunst voor iedereen, maar een komen, zien, mag. Sofie en Katelyn vullen kunstig mee de kleine gezellige ruimte in het Koetsiershuis (Hoogstraat 128).”

(MV)