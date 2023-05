Dokter Joost Veryser brengt vernissage in kunstgalerie Reichmans: “Met veel respect voor de natuur”

In kunstgalerie Reichmans loopt er een vernissage met foto’s van de Ieperse huisarts Joost Veryser. De Ieperling, sinds midden jaren 90 actief als dokter met praktijk in de Burchtstraat, specialiseerde zich de laatste jaren in natuurfotografie. Dit vraagt niet alleen een grote liefde voor de natuur, maar ook eindeloze lange uren van wachten om dan, met wat geluk, beloond te worden met dat ene adembenemende shot.

“Alles begon eigenlijk in 2013, toen ik een reis plande naar Duitsland, maar mijn gading niet vond en uiteindelijk koos voor Tanzania”, vertelt Joost Veryser. “Daar ben ik mijn eerste dieren beginnen fotograferen. Voor mij brengt dit een soort rust, al moet je soms meerdere uren wachten in de wagen of in je tentje voor dat ene unieke shot. Ik neem niet zomaar kiekjes, ik wil dat in mijn foto’s altijd een groot respect voor de natuur naar voren komt en dat er altijd een betekenis achter zit. De afgelopen jaren verzamelde ik al materiaal over de hele wereld. Van Kenia tot Oeganda, van Mongolië tot Costa Rica, Alaska en Canada. Dit jaar staan er nog enkele mooie trips op het programma. Denk daarbij maar aan het fantastische Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, en deel uitmakend van het koninkrijk Noorwegen, met een fantastische natuur, een grootse stilte, en ijsberen. Maar ook de ruwe kant van Mongolië, te midden de bergen, spreekt me aan. Zeker de sneeuwluipaarden daar. Vooraf moet je altijd een target stellen. En soms kan je meerdere dagen in een tentje, in vriestemperaturen, liggen wachten, voortdurend alert, om pakweg in enkele seconden tijd het dier op de gevoelige plaat vast te leggen. Maar mijn verlanglijstje is nog lang genoeg. De muskusossen in Noorwegen, de luiaards en de ara’s in Costa Rica, de Falklands en Argentinië, waar eenmaal per jaar de orka’s op zeehondenjacht gaan, zijn de eerstvolgende geplande uitstappen. Ik wil ik in de toekomst ook nog graag een poema zien in Chili, de pinguïns in de Falklands en een lynx in Spanje. Soms maak je wel eens zaken mee die je hart sneller doen kloppen. Ik stond bijvoorbeeld op een meter van een bruine beer, en een poolvos beet me zelf in de vinger nadat ik een foto had genomen. Een vakantie in de stad of aan een strand zegt me niks. Spijtig dat dieren het in sommige landen moeilijk krijgen omwille van toeristen die geen respect tonen voor de natuur. Tijdens de coronaperiode ontdekte ik wel onze Ardennen, waar je fantastische beelden kan maken van roofvogels.”

Andere blik

“Wat ik wel interessant vind aan deze vernissage, is dat je leert om op een andere manier naar je foto’s te kijken. Met de inbreng van de bezoekers krijg je vaak een ander beeld dan wanneer je die gewoon thuis op de computer bekijkt. De opvolging lijkt alvast gewaarborgd, want bij de twee zonen komt fotografie ook naar voren als hobby, en zowel de oudste zoon als de dochter studeren biologie, de eerste zelfs in Australië. Dieren en natuur staan dus wel centraal bij ons.”(DT)

De vernissage loopt nog tot zondag 11 juni in kunstgalerie Reichmans in de Rijselstraat 27b in Ieper en is telkens open tijdens het weekend.