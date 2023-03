Djoels en Gesman exposeren samen in oude loods in Egem: “Gezellige, ongedwongen sfeer”

Van 28 april tot en met 1 mei organiseert de Egemse Djoels samen met haar collega kunstenaar Gesman een unieke tentoonstelling met werken van hun beiden. Als locatie kozen ze voor een oude loods in de Drogenbroodstraat in Egem, waar ze vooral een gezellige, niet-conventionele sfeer willen scheppen.

“Ik was de oude loods in de Drogenbroodstraat al diverse malen gepasseerd en had al een tijdje het idee dat het wel leuk zou zijn om daar eens iets creatiefs mee te doen”, steekt Djoels (31) van wal. “Toen ik eens iets zat te drinken in café Torenhof hoorde ik van mijn buurman traiteur Patrick Neirynck dat de loods van hem was. Toen ik hem voorstelde om iets artistieks met de loods te doen, was hij meteen enthousiast. Gesman en ik kennen mekaar al heel wat jaren en we hadden het er in het verleden wel al eens over gehad om samen iets te doen. Het feit dat Patrick zo enthousiast was en mij als het ware carte blanche gaf voor wat de loods betreft, deed bij mij het plan groeien om onze ideeën concreet te maken en hier samen een tentoonstelling op poten te zetten. Toen ik het hem eind vorig jaar voorstelde, was hij meteen enthousiast. We hebben dus de koe bij de horens gevat, met onze huidige expo als resultaat.”

Zowel realistisch als abstract

“Ik was inderdaad direct te vinden voor het idee van Djoels om in de loods samen een tentoonstelling te organiseren”, gaat Gesman (48) (de artiestennaam van Steven Vervaeke, red.) verder. “Ik ben al 25 jaar bezig met muziek met mijn groep die eveneens Gesman heet. Wij waren de eerste groep die in het West-Vlaams muziek maakte en we omschrijven onze muziek als spacecowboymuziek, wat je gerust alternatief en niet-commercieel mag noemen. Na mijn studies aan het SSK in Gent ben ik ook vrijwel meteen met schilderen begonnen. Mijn werk is een combinatie van graffiti en mixed media en ik werk zowel realistisch als abstract. De laatste tijd werk ik bijna uitsluitend in opdracht, waardoor ik nagenoeg niet meer aan eigen werk toekom. Het voorstel van Djoels kwam dan ook op het juiste moment en was voor mij een perfecte aanzet en een extra stimulans om weer wat eigen werk te maken.”

Gelijkgestemde zielen

“Toen we met de uitwerking van de tentoonstelling begonnen, bleek al snel dat we, om het met een groot woord te zeggen, gelijkgestemde zielen waren en dat onze neuzen meteen in dezelfde richting wezen”, vervolgt Djoels. “We waren het er meteen over eens dat we wilden afstappen van het concept van een koele, afgeborstelde expositie, maar het vooral los en gezellig wilden houden en dat deze toch wel vervallen loods hier de ideale locatie voor was. We zijn van plan de ruimte optimaal te benutten en van alle aanwezige hoeken en plaatsen optimaal gebruik te maken.”

“Wat de inrichting betreft, gaan we er wat tapijten neerleggen, zeteltjes neerzetten, wat leuke muziek opzetten en voor de juiste belichting zorgen, zodat de bezoekers zich kunnen ontspannen en letterlijk wat kunnen chillen tussen onze werken. De drempel om naar een tentoonstelling te gaan, is voor mensen vaak hoog en met dit concept willen we deze drempel volledig wegnemen.”

Kunst moet voor ieders budget zijn

“Wat de tentoongestelde werken betreft, zal dit een mooi overzicht geven van alles waar we mee bezig zijn. Er zal uiteraard graffiti zijn, maar ook doeken van ons allebei en mixed media-werken van Gesman. We zorgen ook voor een aantal prints van onze werken zodat, wie iets zou willen aankopen, niet te diep in de buidel moet tasten. We vinden allebei dat kunst voor ieders budget moet zijn. Dat is een van de redenen waarom we geen van beiden met galerijen samenwerken.”

De tentoonstelling gaat door van 28 april tot 1 mei in de loods in de Drogenbroodstraat 52 in Egem. Ze is op zaterdag, zondag en maandag toegankelijk vanaf 14 uur. De vernissage is op vrijdagavond 28 april om 19 uur.