Diversiteit troef op tentoonstelling van Kunstkring Ter Cauwe in Pittem

Op vrijdagavond 14 juli werd in Pittem de jaarlijkse tentoonstelling van Kunstkring Ter Cauwe, naar aanleiding van het Zotte Maandagweekend, officieel geopend. Zoals voorzitter Pol Decuyper in zijn speech aangaf is ‘diversiteit’ een woord dat zeer belangrijk is in onze huidige maatschappij.

“En laat dat nu net iets zijn wat bij Ter Cauwe tijdens deze tentoonstelling met schilderijen, beeldhouwwerken, sculpturen, keramiek, foto’s, kalligrafie en juwelen meer dan tot uiting komt.”

Cultuurschepen Heidi Lievrouw sloot zich hier volmondig bij aan. “Ik kan dit alleen maar beamen. Voor de kunstenaars zijn hun werken vaak een uitlaatklep voor emoties of een manier om juist tot rust te komen. Kunst is daarnaast een vorm van verbinding tussen mensen en een universele taal.”

Na al de lovende woorden werd de tentoonstelling officieel geopend door burgemeester Denis Fraeyman, die in de kunstkring een ambassadeur voor Pittem zag. (JG)