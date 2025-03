Dit is de wereld door de ogen van een topfotograaf: een greep uit nieuw boek van Michiel Hendryckx (73)

Fotograaf, journalist en schrijver Michiel Hendryckx uit De Panne bundelt in zijn nieuwe boek ‘Schoonheid als verzet’ beelden uit zijn rijke oeuvre die de tand des tijds hebben doorstaan. Wij kozen er vijf opmerkelijke West-Vlaamse foto’s uit, mét commentaar van de fotograaf.

Parijs, 1985: Arno en de mysterieuze vrouw

© Michiel Hendryckx

“Na een optreden van T.C. Matic zette Arno Hintjens zich meteen aan het verleiden van die blondine. Ik ging voor hen op mijn knieën zitten. Het aureool rond zijn hoofd komt van mijn handflits die ik op de zoldering richtte. Toen ik een paar uur later met de groep op de tourbus zat om terug naar Brussel te rijden, kwam een jolige Arno met de vrouw in zijn armen afscheid nemen. Hij bleef nog even in Parijs. ’s Anderdaags in de donkere kamer kwam ik tot een mysterieuze ontdekking. Wie was die vrouw rechts in beeld? Waarom verborg ze haar gezicht achter een masker?”

De Panne, 2021: verleden tijd aan zee

“Door een opening in de muur van hoogbouw vindt de ochtendzon haar weg naar het strand. Door de Geitenweg, rakelings langs de Witte Berg. Ook dit beeld is verleden tijd. Het lage huis in de Geitenweg is ondertussen vervangen door een appartementsgebouw zoals al de andere.”

Wenduine, 2009: Stilleven in de tram

“Voor een boek naar aanleiding van honderd jaar Belgische kusttram heb ik verschillende keren de rit van Knokke naar De Panne gemaakt. Hier in alle vroegte, in volle zomer. Het is muisstil in de tram, die vol zit met mensen op weg naar hun werk. Alleen aan de onscherpe paal is te zien dat we niet stilstaan.”

Watou, 2001: De muze van Jan Fabre

© Michiel Hendryckx

“Voor ik Els Deceukelier mocht fotograferen, moest ze eerst toelating vragen aan Jan Fabre. 22 jaar was ze de muze en geliefde van de kunstenaar. In 2011, na de breuk met Fabre, heb ik haar nog één keer ontmoet. Ze was toen verkoopster in een kantwinkel in Brugge en had plannen om opnieuw theater te maken: ‘Mijn razernij kan ik alleen maar op de bühne kwijt’, zei ze.”

Oostende, 2003: Kleuren met Herr Seele

© Michiel Hendryckx

“Ines Schweiger en haar toenmalige vriend Peter van Heirseele, beter bekend als striptekenaar Herr Seele. Zij runde samen met hem een pianowinkel in Oostende en tot aan het computertijdperk kleurde ze met penseel en verf zijn Cowboy Henk-strips in.”