“Dit is de Far West niet”: stad reageert op commotie verwijderde kunstwerk in Watou

Op de zuilen van de luifel van het Watouplein in het Poperingse dorp Watou, waar deze zomer het jaarlijkse Kunstenfestival plaatsvindt, realiseerden Pol Bonduelle en Jérémy Moncheaux eind juli een tijdelijk kunstwerk. Intussen is het werk verwijderd door de Poperingse stadsdiensten, tot groot ongenoegen van Pol.

“Ondanks de goede bedoeling om wat kleur te brengen in het dorpsbeeld en door gebruik te maken van materiaal dat geen enkele schade toebrengt, bleek het werk van geen enkel belang te zijn voor het grote ‘Kunsten’festival. Integendeel”, aldus Pol.

“Doe je niet”

Onterechte kritiek, stellen het stadsbestuur en Kunstenfestival, dat intussen meer dan 10.000 bezoekers mocht ontvangen. “Die locatie was al in gebruik door andere kunstenaars”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). “Het aangebrachte werk greep in op heel hun kunstwerk, dat doe je niet op het werk van een ander. Bovendien was er geen aanvraag ingediend voor dit werk. Wij staan positief tegenover elk initiatief, maar binnen de grenzen van het legale.”

Far West

“We wonen misschien wel in het westen van het land, maar tot nader order niet in de Far West”, meent burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De tekeningen van Pol Bonduelle werden blijkbaar op een vroege morgen aangebracht als een soort reclamestunt voor zijn tentoonstelling. Kritiek geven is heel makkelijk. Verantwoordelijkheid dragen, is dat iets minder. Misschien niet sympathiek, maar soms moet je wel handelen. Feit is dat wij het openbaar patrimonium moeten beheren. Kunst of geen kunst: in normale omstandigheden ga je in overleg met het lokaal bestuur als je zoiets wil doen en vraag je toelating. Dat is hier helemaal niet gebeurd. Als we dit zomaar laten gebeuren, mag en kan iedereen dat dan zomaar beginnen doen en wat zal dan de kritiek zijn? Bovendien zorgt het voor verwarring met de kunst op openbaar domein in het kader van het Kunstenfestival. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het staat immers nergens in opgenomen.” (TP)