Dirk Steppe brengt groen op een schildersdoek: “Evenwicht vinden tussen kunst en natuur”

Vrijdag wordt in Ieper een nieuw stuk bos geopend voor het grote publiek. Geen daadwerkelijke bomen, maar een kunstzinnige interpretatie ervan. Dankzij Menenaar Dirk Steppe kan iedereen er genieten van groen op een schildersdoek.

‘Force of nature’, een stevige titel waarmee Frock Gallery duidelijk maakt dat kunst en natuur hand in hand gaan. Menenaar Dirk Steppe zette als schilder zijn schouders onder het project en stelt er levensgrote werken tentoon.”

Philippe Geubels

Eigenlijk is het mijn dochter die aan de basis ligt van dit alles”, lacht de kunstschilder. “Enkele jaren terug werkte ze als regisseur samen met komiek Philippe Geubels. Ze was toen actief voor het programma Taboe en ze hadden drie grote schilderijen nodig. Het concept moest rond groen en vooral bossen draaien en dus maakte ik enkele werken. Op basis van foto’s die in de Ardennen zijn genomen, kreeg alles concrete vorm. Mijn dochter stimuleerde me toen ook om daar misschien iets meer mee te doen. Die enkele schilderijen werden er zo veel meer en die worden nu tentoongesteld.”

Meer dan 3 meter

Dirk liet zich inspireren door de foto’s uit de Ardennen maar ging de mosterd ook op andere plaatsen halen. “Portugal of zelfs het heel wat lokalere Bellem: het zijn foto’s die aan de bron van mijn werken lagen. Dat is trouwens de insteek van de expositie: mensen moeten de realiteit van de natuur niet gaan zoeken. Ze moeten zich laten leiden door de abstractie van alles. In de galerie in Ieper kan men elf van mijn werken bekijken, waarvan het gros meer dan 2 meter lang is. Een ervan is zelfs groter dan 3 meter. Het zijn schilderwerken die mensen uitnodigen een evenwicht tussen kunst en natuur te vinden. Men moet echt gaan nadenken over alles. Toen de galerie me vroeg of ik interesse had in deelname aan ‘Force of nature’ moest ik niet lang nadenken.”