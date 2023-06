Dirk Eelen stelt tentoon in Oostendse Galerie Lloyd

Leuvenaar Dirk Eelen Dirk (49) is van opleiding archeoloog aan de KU Leuven en werd na een opleiding aan Sint-Lucas in Brussel zelfstandig schilder in 2004. Hij stelt nu tentoon in de Oostendse Galerie Lloyd.

Zijn olie-op-doek-werken laten zich kenmerken door een donkere achtergrond en een gevoel van beweging, ontleend aan de fotografie en filmstills als inspiratiebron voor zijn portretten. De expo is tot 2 juli te zien in Galerie Lloyd, Vlaanderenstraat 76. Open van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 13 uur en van 14.30 tot 18 uur. Tijdens de schoolvakanties ook op woensdag en donderdag open. We zien exposant Dirk Eelen, curator Daniela Chirion en galeriehouder Daniël Crabeels. (ML)