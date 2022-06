Dirk Debuysere krijgt Cultuurprijs Ieper voor zijn enorme culturele inzet

In Het Perron werd de 43ste Cultuurprijs uitgereikt door de Ieperse Cultuurraad. Dit jaar viel die eer te beurt aan Dirk Debuysere. De Goliath wordt toegekend aan een persoon of een vereniging voor de bijzondere inzet aan het culturele leven te Ieper.

“De eerste keer dat de Cultuurraad een Goliath uitreikte, gebeurde in 1976”, zegt schepen van Cultuur, Valentijn Despeghel (Vooruit). “De Goliath-prijs betekent toch wel iets. Het rijtje illustere winnaars is veelbetekenend. Denk maar aan Kunstkring Richten, Roger Quaghebeur, Last Post Comité, Davidsfonds Ieper, Gustaaf Verheye, Ludo Geloen, Geertrui Seys en Dirk Coutigny. De laatste vijf winnaars waren Filmuniversiteit Ieper in 2015, Frans Lignel in 2016, Piet Candeel in 2017, Chorus koor en orkest in 2018 en Walter Seys in 2019.”

“Zoals elk jaar was het moeilijk om een winnaars te kiezen want iedereen mag kandidaten voordragen”, vervolgt Despeghel. “We hebben jaarlijks dus meerdere inzendingen en dit jaar waren er zes kandidaten, elk met mooie verdiensten voor cultuur in Ieper.”

“Elk van die kandidaten verdient bewondering voor hun gewaardeerde bijdrage aan cultuur in Ieper. De zes kandidaten waren Hans Robyn, Carla Vannieuwenhuyze van de Snoezepoezen, De Lapjeskatten, VEIL wat staat voor de samenwerking tussen Vondels en dé Academie, Edgard Storme van het artistiek tijdschrift Ambrozijn en uiteraard Dirk Debuysere. Er kan maar één winnen en die eer valt te beurt aan laatstgenoemde.”

Verdienstelijk laureaat

Gilbert Ossieur, voorzitter van de Ieperse Cultuurraad, somde de culturele activiteiten van Dirk Debuysere op en die zijn niet min. “Dirk is al vele jaren actief in het bevorderen van cultuur op heel diverse vlakken”, aldus Gilbert Ossieur.

“In kringen van het Davidsfonds is het niet weg te denken uit het beleven van cultuur in Ieper. Dirk kent de kunst om bruggen te slaan naar het brede veld van cultuurverenigingen. De vele samenwerkingen tussen het Davidsfonds en overige verenigingen van de Ieperse Cultuurraad met telkens een win-win situatie zijn er het levende bewijs van.”

Davidsfonds

“Tussen 1986 en 2021 bekleedde Dirk Debuysere verschillende functies binnen het Davidsfonds. Het begon met bestuurslid Davidsfonds Ieper tot voorzitter Davidsfonds Academie vzw. Tussenin was Dirk ook voorzitter Davidsfonds Ieper, provinciaal voorzitter, lid Nationaal Bestuur Davidsfonds vzw als vertegenwoordiger van gewest Westland, lid van de Raad van Bestuur en ondervoorzitter Raad van Bestuur.”

“Dirk nam ook diverse taalinitiatieven die uitgroeiden tot Vlaanderenbrede activiteiten. Hij was de geestelijke vader van het Groot Nederlands Dictee en Taaltrofee Nederlands en lag mee aan de basis van het concept en de uitbouw van Davidsfonds Academie Vlaanderen breed, vroeger Universiteit Vrije Tijd, eerst op 4 plaatsen in Vlaanderen en intussen op 75 cursusplaatsen met jaarlijks meer dan 150 cursussen en dag-evenementen.”

Maatschappelijk engagement

“Dirk trachtte ook de link te leggen tussen cultuur en maatschappelijk engagement door opbrengsten van culturele activiteiten te schenken aan onder meer Moeders voor Vrede, koffers vol kinder- en jeugdboeken voor basis en secundaire scholen in Ieper en voor de kinderafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis, de aankoop van het orgel voor de Sint-Pieterskerk, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Stokpop, Spelewijs, vzw Palliatieve Zorgen, vzw Bantey Mean Chey, Voedselbedeling Op ’t Spoor Ieper, Westhoek Vrije Tijd Anders, Kom op tegen Kanker, Welzijnsschakel Tegoare Ieper, Kinderkankerfonds, Zelfhulpgroep Autisme, bouwproject Sint-Sixtusabdij, enzomeer.”

“Tijdens zijn voorzitterschap vonden ook heel wat markante initiatieven plaats en werden heel wat zaken gerealiseerd. Teveel om op te noemen, maar genoeg om Dirk de Cultuurprijs toe te kennen”, besluit Gilbert Ossieur.

(EG)