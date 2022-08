Directeur Stadsontwikkeling maakt kunstwerk als hommage aan de trucker (en het reist heel Europa rond)

Westkapellenaar Jan Van Coillie , directeur Stadsontwikkeling in Knokke-Heist, pakt uit met een opmerkelijk project. Zijn beschilderde trailer reist binnenkort door Europa. Hij ziet het als een hommage aan de truckers.

Van Coillie studeerde architectuur en stedenbouw, restauratie beeldhouwen en teken- en schilderkunst. De kunstenaar pakt nu uit met een nieuw project: Ode aan de nomaden van de weg. Jan beschilderde een trailer in de achterhaven van Zeebrugge als hommage aan de truck. Hij werd de jongste tijd geconfronteerd met veel truckers uit alle delen van Europa die er in het weekend even stoppen.

Nomadenleven

Hun verhalen grepen hem aan. “Van hieruit ontstond het idee om een hommage te maken voor deze mensen”, zegt Van Coillie. “Het nomadenleven is niet nieuw, is van alle tijden en brandend actueel. In de dynamische tijden waarin we nu leven, zal het nomadenbestaan sterk toenemen, denken we maar aan mensen op de vlucht voor geweld en oorlog en toenemende migratie door klimaatveranderingen”, aldus de geëngageerde kunstenaar.

De firma NDQ was bereid om een trailer ter beschikking te stellen. Op het rechterdeel worden een man en een vrouw afgebeeld, een stukje afscheid en trouw. Links staat voor de route en het onderweg zijn. De trailer zal binnenkort door heel Europa reizen. (MM)