Diksmuide fleurt grijze nutskastjes op

In 2020 werden acht grijze nutskastjes onder handen genomen, nu kwamen er nog tien bij.

In het historisch centrum van Diksmuide kregen tien nutskastjes een origineel jasje. Verschillende inwoners stonden in voor de ontwerpen van elektriciteitskastjes.

In de Begijnhofstraat stonden de bewoners van De Lovie in voor het ontwerp dat zijn Didier Dekens, Marie-Jeanne Verstraete en Anne Poulin. In de Vaartstraat werden twee nutskastjes opgefleurd door Timo Durie. In de Kleine Dijk schilderde Jutta Tamsin drie kastjes. Verder kan men nog in de Kleine Dijk ter hoogte van nummer 24 een kast met daarop een schilderij van Jean-Louis Minne vinden.

Het gaat om een beeld van het begijnhof voor WOI. In de Grote Dijk 4A is er een kastje van de hand van Hendrik Merlevede, gebaseerd op een schilderij van Jean-Louis Minne. Zo wordt wandelen in het historische centrum van Diksmuide nog iets meer een beleving. (ACK)