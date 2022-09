Diego Latruwe is laureaat van kunstwedstrijd SANT

Bij de opening van de tentoonstelling SANT2022 reikte Cultuurcentrum Brugge zaterdag twee prijzen uit. Diego Latruwe werd tot laureaat uitgeroepen. De aanmoedigingsprijs was voor Judith Desmyttere.

De jury, samengesteld uit Jacqueline Vanlandschoot (voorzitter en centrale kunstenaar SANT2022), Daan Rau, Elke Desutter en Alice Vanderschoot (laureaat van de vorige editie van SANT in 2020), koos uit 117 inzendingen een reeks werken van 23 niet-professionele kunstenaars, die allemaal een link hebben met Brugge.

Diego Latruwe geeft momenteel les aan de Academie van Asse en combineert dit met zijn werk als kunstenaar. “Ideaal zou zijn als ik me nog meer op dat laatste zou kunnen toeleggen.” Op SANT22 staat hij met een 3D-animatie en met wat hij zelf een soort van collages noemt. “Ik maak 3D-prints van zaken die ik online verzamel, en zo ontstaat er een soort van collage.”

De jury viel het op dat zijn installaties een goede kennis van de geschiedenis en de kunstgeschiedenis verraden. “Het is niet nodig om daar zelf alles over te weten, want mijn werk is aantrekkelijk op zich, maar hoe meer je weet, hoe meer je mijn werk kan appreciëren.”

‘Metamorfosen van het vierkant’

De werken van de twee prijswinnaars en de andere geselecteerde kunstenaars worden getoond rond het werk van centrale kunstenaar Jacqueline Vanlandschoot, die een overzicht brengt van haar oeuvre waaraan ze sinds de jaren zeventig werkt. Jacqueline toont haar ‘metamorfosen van het vierkant’ in een aantal modules.

“De mogelijkheden van het vierkant zijn legio. Ik heb eerst nog keramiek gedaan, en daaraan heb ik mijn belangstelling voor de vierkante vorm te danken. Als je keramiek maakt, moet je onder andere vlakken uitrollen en tegels maken, en meestal hebben tegels een vierkante vorm. Ik ontdekte toen dat je die platte, vierkante vorm een beetje kunt optillen, en zo ontstaat er een ruimtelijk werk”, vertelt Jacqueline.

Workshops voor families

SANT2022 laat zien tot wat die focus op het vierkant leiden kan. Zo is één van de blikvangers een kubus waarvan de binnenruimte ingenomen is door 160 draden die allerlei verbindingen maken, samen goed voor een lengte van 2 kilometer.

SANT2022, Hallen Belfort – Markt 7, loopt tot en met zondag 23 oktober, dagelijks van 10 tot 18 uur. Gratis toegang. Bezoekers kunnen tot en met 12 oktober stemmen op de Prijs van het Publiek. Vanaf 3 oktober kunnen families tijdens SANT2022 aan de slag in Studio Mobile, waar ze het ‘vierkant in beweging’ kunnen ontdekken.

Op zondag 9 en zondag 16 oktober is er ook een workshop voor families. Reservaties: www.ccbrugge.be.

(CGRA/foto CGRA)