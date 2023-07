Dichters logeren in Huis van de Dichter voor poëziepodcast: eerste aflevering met overleden Johanna Pas

Nieuw dit jaar binnen het Kunstenfestival Watou is dat er een poëziepodcast ‘Huis van de Dichter’ aan gekoppeld werd. Zes dichters logeren in het Huis van de Dichter en vertellen gastvrouw Jelle Van Riet over de poëzie in hun leven. In de eerste aflevering is de onlangs overleden dichter Johanna Pas te gast.

In het Huis van de Dichter in Watou woonde eerst decennialang dichter Gwij Mandelinck die samen met zijn vrouw de kunst- en poëziezomers in Watou heeft bedacht. Sinds vijf jaar is het Huis van de Dichter een schrijfresidentie voor dichters.

Dag en nacht

In dat huis in hartje Watou ontvangt Jelle Van Riet – ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist bij De Standaard – zes dichters. “Ze bracht telkens een dag, een nacht en een ochtend met hen door in het huis en in het dorp om het te hebben over poëzie”, zegt Michaël Vandebril, curator poëzie. Het gesprek gaat telkens over één gedicht, dat ook wordt voorgelegd aan een poëziekenner en een lezerspoule.

In elke aflevering van ‘Huis van de Dichter’ is er een dichter te gast. De zes centrale dichters zijn Dominique De Groen, Luuk Gruwez, Nisrine Mbarki, Johanna Pas, Mustafa Stitou en Joke van Leeuwen. “Johanna overleed jammer genoeg recent, op 22 juni. We wisten dat Johanna terminale kanker had, maar toch kwam haar overlijden als een schok. Haar gedicht voor deze editie is ‘Een luid zwijgen’ en dat krijgt nu toch een extra laag. Johanna zwijgt nu voor altijd, want ze is overleden. Ze zwijgt heel luid, maar is ook heel aanwezig door haar gedicht en de podcastaflevering”, zegt Vandebril. “Voor de podcast heeft ze een dag en een nacht geleefd met ambassadeur Jelle in het Huis van de Dichter om het te hebben over poëzie. Het ontwerp van haar gedicht in de kamer heeft ze gezien, maar de eigenlijke kamer niet.”

Fysiek en online

De poëziekenners zijn Ilja Leonard Pfeijffer (schrijver, dichter, poëzie-essayist), Ellen Deckwitz (dichter en auteur van Eerste hulp bij poëzie) en Michaël Vandebril (dichter en curator poëzie van het Kunstenfestival Watou). De Huis-van-de-Dichter-lezerspoule bestaat uit de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Amir Bachrouri, zangeres Lara Chedraoui, acteur Tijmen Govaerts, chef van De Standaard Weekblad Griet Plets en emeritus voorzitter van de Europese Gemeenschap en minister van staat Herman Van Rompuy.

De eerste aflevering – met de onlangs overleden dichter Johanna Pas als gast gelanceerd op 1 juli. De opeenvolgende afleveringen zullen fysiek te beluisteren zijn op het festival en online via de site van het PoëzieCentrum. De podcast werd gemaakt in samenwerking met De Standaard en is mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, PoëzieCentrum en Kunstenfestival Watou.