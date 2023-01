Dialoog met Raoul De Keyser in Mu.ZEE

In Mu.ZEE werd de expo Friends in a Field: Conversations with Raoul De Keyser geopend. De radicale aanpak van de vorig jaar overleden kunstschilder Raoul De Keyser dient als uitgangspunt voor een dialoog met een diverse groep levende en overleden kunstenaars. De expo, georganiseerd door gastcuratoren Hanneke Skerath en Douglas Fogle uit Los Angeles in samenwerking met Mu.ZEE curator Ilse Roosens, bevat werken van Richard Aldrich, Forrest Bess, Matt Connors, René Daniëls, Raoul De Keyser, Vincent Fecteau, Maysha Mohamedi, Rebecca Morris, Betty Parsons, Amy Sillman, Ricky Swallow, Patricia Treib, Luc Tuymans en Lesley Vance. Te zien tot 21 mei. (HH/foto PM)