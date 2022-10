Designtentoonstelling op vier locaties in Roeselare

Tot januari loopt op vier locaties in de stad een opmerkelijke tentoonstelling met designvoorwerpen. “Design of the Times” bevat een deel van de collectie van het FRAC in Duinkerke dat voor enkele maanden naar Roeselare verhuisde.

De Spil, Ter Posterie, de spiegelzaal van huis Wyckhuyse en De Villa zijn de plekken waar de stukken staan opgesteld. Vooral deze laatste locatie zal veel nieuwsgierigen lokken. De Villa is het pand Vandewalle aan het gelijknamige park in de Meensesteenweg dicht bij het rondpunt.

De technische ploeg van cultuurcentrum De Spil is er maanden aan de slag geweest om de villa in de min of meer oorspronkelijke staat te herstellen. Het gebouw is een ontwerp uit 1935 van de bekende architect Joseph De Bruycker. Dat in combinatie met enkele opmerkelijke kunstvoorwerpen zorgt dat het groot salon zijn oorspronkelijke grandeur heeft teruggevonden.

De toegang tot deze expositie is gratis van woensdag tot en met zondag telkens van 14 tot 18 uur. De vier locaties liggen op wandel- of fietsafstand van elkaar.

Meer informatie op www.despil.be/designofthetimes

(BCR/foto SB)