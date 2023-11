Derde editie van expo Lomb’Art: zestien lokale kunstenaars stellen dit weekend tentoon in Zeekameel

De kunstenaars van Lombardsijde nodigen iedereen uit op hun tentoonstelling Lomb’Art in de Zeekameel in Lombardsijde op 10 en 11 november.

Wat startte als een bevlieging en ook een beetje uit frustratie dat er in Lombardsijde zo weinig kunst zichtbaar was, wordt stilaan een vaste gewoonte. “Toen we het nieuwe jaar 2023 konden inzetten met een receptie, stelde ik de vraag wat de mensen dachten van een derde tentoonstelling. Iedereen was enthousiast en bracht nieuwe ideeën aan. De derde tentoonstelling is nu een feit, op 10 en 11 november”, legt Marie-Claire Mercy uit.

Ze is de initiatiefneemster er drijvende kracht achter Lomb’Art. “We hebben afscheid moeten nemen van Eddy Stevens en zijn vrouw Lucienne Verluyten, die geen deel meer uitmaken van ons team. Eddy was verantwoordelijk voor de opstelling, terwijl Lucienne met haar bloemstukjes een warme sfeer bracht. Ze hebben ons bovendien prachtige kunstwerken gegeven, die we nu zullen missen. Toch zijn we ook verheugd, om de nieuwe mensen uit de omgeving van Lombardsijde die ons komen versterken.”

Nieuwkomers

Ludo Coulier en Annie Dehaemers brengen poëzie en keramiek. Minne Soete zorgt met haar kleurige, zeer eigen werken voor een verrassing. Ze kan ook voor het eerst in eigen huis exposeren, want ze is de dochter van Lieselotte en Bart van de Zeekameel. Ze nam eerder deel aan een wedstrijd en kon als prijs haar bekroonde werk tentoonstellen in het vernieuwde museum KMSKA van Antwerpen. Ook Rosette Beerten zal voor de eerste keer haar keramiekwerken op Lomb’Art tentoonstellen.

Alle zestien kunstenaars stellen vier werken ten toon, maar ze hebben veel meer in hun portfolio. Daarnaast worden meerdere werken op een scherm geprojecteerd en worden er kaartjes en kleine kunstwerkjes te koop aangeboden. Zo kun je een beetje de sfeer van Lomb’Art naar huis meenemen. De opbrengst ervan zal worden geschonken aan de Sint-Jozefschool (STJOLO) van Lombardsijde, zoals de directrice Charlotte Verhenne benadrukt: “We zullen de opbrengst goed kunnen gebruiken.”

“En we zorgen ervoor dat het geen saaie bedoening wordt. De bar is goed gevuld en we hebben kleurblaadjes met een link naar de tentoongestelde werken, voor klein en groot! Breng dus gerust kinderen en kleinkinderen mee”, besluit Marie-Claire Mercy.