Demis Delaeter is wachten moe: Naambordje voor kunstwerk blijkt nu te groot uitgevallen…

Demis Delaeter overhandigde afgelopen zondag een naambordje aan schepen van Cultuur Jessy Salenbien. Het is bestemd voor het kunstwerk ‘Wie Weet’ op het Sint-Maartensplein dat nog altijd geen naamplaatje draagt.

Voor het gemeentehuis van Koekelare op het Sint-Maartensplein, werd in 2020 het rood geschilderd metalen kunstwerk ‘Wie weet?’ verwijderd voor wegwerkzaamheden. Het is van de hand van de Koekelaarse kunstenaar Gerrit Germonpré. Een jaar later werd het in ere hersteld en nam het opnieuw zijn plaats op de markt terug in. Helaas, ruim een jaar later ontbreekt nog altijd een naamplaatje op het kunstwerk, en dat is een doorn in het oog van inwoner, kunstliefhebber en bestuurslid van Open Liberaal Koekelare Demis Delaeter. Hij overhandigde afgelopen zondag tijdens het eerste traktaat van het gemeentebestuur, een naambordje aan schepen van cultuur Jessy Salenbien (Vooruit).

Op 21 december 2021 vroeg Demis aan schepen Jessy Salenbien: “Komt er nog een naambordje bij het werk? En zo ja wanneer?” Daarop reageerde schepen Salenbien dat ze het ging navragen bij het hoofd van de technische dienst”, vervolgt Demis ontgoocheld. “Op 1 juli 2022 reageerde ik op hetzelfde gesprek, omdat een naamplaatje uitblijft.”

Andere prioriteiten

Daarop kreeg hij van de schepen volgend antwoord: “Ik heb het besproken met de technische dienst en met het hoofd van de dienst toerisme, maar wegens ziekte van het personeel is er nog geen antwoord gekomen, er waren andere prioriteiten”, zo meldde Jessy. “Maar er is wel een mooie oplossing op komst. We zouden naar de toekomst toe QR-codes rond onze kunstwerken aanbrengen met een verwijzing naar dat werk. Een mooie oplossing voor de toekomst die ik in het achterhoofd hou voor mocht er een project worden uitgeschreven daarvoor.”

“Ik heb hier niet verder op geantwoord”, vervolgt Demis, die vindt dat deze blikvanger die een prominente rol speelt in de wandeling ‘Kunstig Koekelare’, beter verdient. Daarom liet hij met Open Liberaal Koekelare zelf een naamplaatje maken dat hij belangeloos schonk aan het gemeentebestuur tijdens ‘Koekelare trakteert!’. Schepen Salenbien nam het naamplaatje in ontvangst, maar vindt het jammer dat er voorafgaandelijk geen overleg is gepleegd omdat het bordje nogal groot uitvalt. (EV)