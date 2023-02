Deeltijds kunstonderwijs verrast shoppers met flashmob in K

Vandaag is Dag van de Academies. Om 14 uur voerde het Conservatorium een flashmob uit met maar liefst 300 leerlingen in het winkelcentrum K in Kortrijk. In de bovenhal barstte een gigantisch cadeau open en vanuit de coulissen doken muzikanten, zangers, dansers en acteurs van alle leeftijden op om deel te nemen aan de flashmob op het lied Synrise van Goose.

“Dag van de Academies is het ideale moment om onze bruisende werking in de kijker te zetten bij het grote publiek. De bezoekers van de K werden getrakteerd op een spectaculaire verrassing. Het was een huzarenstukje om dit te coördineren, maar we zijn heel trots op het resultaat”, aldus Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk.

Ook de Academie was aanwezig met een interactief kunstproject. Enkele leerkrachten brachten een canvas mee in de vorm van een hart, waarop passanten iets konden tekenen. Wie een bijdrage leverde aan het kunstwerk kreeg een neptattoo als attentie.

Benieuwd naar het aanbod van Academie Kortrijk en Conservatorium Kortrijk? Tijdens de Conservatoriummarkt op zaterdag 18 maart kunnen bezoekers tussen 9 en 12 uur instrumenten uitproberen en krijgen ze demo’s en uitleg van de leerkrachten Muziek, Woord en Dans in de benedenhal van het Muziekcentrum.



(MD)